Das Krokodil, das soeben eine 230 Kilometer lange Reise hinter sich hat, schiebt seinen länglichen Kopf aus der Transportkiste – dann bewegt sich zunächst nichts mehr. Man könnte das Trägkeit nennen, aber Reptilienexperte Florian Häselbarth bevorzugt eine andere Erklärung. „Krokodile sind Meister der Energieeffizienz, sonst hätten sie nicht rund 200 Millionen Jahre auf der Erde überlebt“, sagt er. Wenn man es so sieht, sind die Reptilien aus globaler Perspektive betrachtet und angesichts der aktuellen Diskussionen somit die Tiere der Stunde.

Gehege mit Rückzugsraum

Für Marie aus dem Sea Life am Berggarten in Herrenhausen gilt das am Dienstag ohnehin. Das Kubakrokodil-Weibchen, dessen Name einst von einer Schulklasse ausgewählt wurde, hat eine längere Reise hinter sich. Die vergangenen vier Monate lebte es im Asyl im Seelter Reptilienhuus in der Nähe von Papenburg im Emsland, dessen Leiter Häselbarth ist. „Wir haben ihr Gehege modernisiert. Unter anderem hat sie jetzt einen abgetrennten Rückzugsraum“, berichtet Anika Kirchner, beim Sea Life zuständig für das Marketing.

Schwieriger Transport

Den Asylort zu finden, war nicht ganz so schwierig – dafür aber die Frage, wie man einen Transport organisiert, wenn es nicht zum Alltagsgeschäft gehört. Das Krokodil hat immerhin 70 messerscharfe Zähne, eine gewaltige Kiefermuskulatur und ist dem Menschen sowohl im Wasser als auch an Land in Sachen Geschwindigkeit turmhoch überlegen, wenn es darauf ankommt. Außerdem hat Marie zwar einen recht niedlichen Namen, ist aber Fleischfresserin – und unterscheidet nicht zwischen Antilopenkeule und Menschenschenkel.

Zwei Dänen helfen

„Wir haben für den Transport zwei Experten aus Dänemark hinzugezogen, die sich vor allem mit dem Fang großer Krokodile auskennen“, berichtet Kirchner. Die lockten Marie in eine spezielle Transportbox. „Dort drinnen ist es dunkel, ruhig und stressfrei. Das mögen Krokodile“, erklärt Häselbarth.

In freier Wildbahn bedroht

Marie befindet mit ihren 15 Jahren angesichts der unter Krokodilen üblichen Lebenserwartung noch im Teenageralter. Gut 2,20 Meter misst sie derzeit, rund drei Meter werden es einmal werden. Etwas Besonderes ist sie auch, weil Kubakrokodile in freier Wildbahn nur noch mit rund 3000 Exemplaren in einem Sumpfgebiet auf der Karbikinsel leben.

Nach einigen Minuten in ihrem neuen, alten Zuhause hat sich Marie dann doch einen Ruck gegeben, ist aufgestanden und gravitätisch durchs Wasser geglitten. Scharen von Kindern mit ihren Eltern und die Fotografen der Presse hatten auf diesen Moment gewartet. Krokodile sind tatsächlich Meister der Effizienz.

Das Sea Life Hannover an der Herrenhäuser Straße 4a ist täglich von 10 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. In Sachen Corona gilt die 3-G-Regel. Einzelkarten kosten 17,50 Euro, Kinder unter drei Jahren dürfen kostenlos hinein. Weil Kapazitätsbeschränkungen gelten, ist der Einlass derzeit nur mit einem vorab gebuchten Onlineticket oder einer Zeitfensterreservierung garantiert.

Von Bernd Haase