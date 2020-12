Hannovers größter Adventskalender leuchtet

Hannover

Er ist vermutlich der größte Adventskalender im Norden Deutschlands: Aus 65 Lichtleisten in 65 Fenstern wird seit Dienstagabend auf dem Anzeiger-Hochhaus an der Goseriede in Hannover die jeweilige Adventskalenderzahl bis Heiligabend angezeigt.

Die vorweihnachtlich inszenierte Fassade des denkmalgeschützten Gebäudes soll für die Hannoveraner ein kleiner Ausgleich für die in diesem Jahr ausgefallenen Weihnachtsmärkte sein, sagte der Geschäftsführer des Film- und Produktionsunternehmens TVN, Frank Hähnel, der die Idee zu dem XXL-Adventskalender hatte. Die Aktion wird unterstützt von der Madsack Mediengruppe, der Medien Dienstleistungsgesellschaft, CEC Veranstaltungstechnik und Architekt Jörg Kairies.

Das Motiv wird entsprechend des Kalendertages täglich gewechselt und lädt Passanten dazu ein, kurz innezuhalten und die Lichtinstallation gerade in der dunklen Jahreszeit wirken zu lassen.

An der praktischen Ausführung haben die Experten einige Zeit getüftelt. Denn der Architekt des Anzeiger-Hochhauses, Fritz Höger, hatte beim Bau des Gebäudes in den Jahren 1927 und 1928 an vieles gedacht, aber nicht daran, dass die Fenster des Gebäudes einmal zum Adventskalender werden könnten. Eine Lichtleiste erleuchtet jeweils ein Fenster auf der Fassade, so werden dann täglich die neuen Zahlen gebildet, je nachdem, welche Fenster erleuchtet sind. Erst vor einem Jahr hatte das Anzeiger-Hochhaus im Zuge der Sanierungsarbeiten die ehemaligen vergoldeten Buchstaben auf der Fassade zurückerhalten.

