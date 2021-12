Hannover

Nahezu alle Brücken im hannoverschen Schnellwegsystem sind wegen jahrzehntelanger Vernachlässigung baufällig. Droht dem Verkehr der Kollaps, wenn in den nächsten drei Jahren die Schwanenburgbrücke (Westschnellweg) und die Weidetorbrücke (Messeschnellweg) ihr Lebensende erreicht haben und zugleich alle fünf Brücken des Südschnellwegs sowie die Mittellandkanalbrücke des Messeschnellwegs abgerissen werden?

Kritik an maroden Schnellwegbrücken: „Frühzeitiger reagieren“

Bei Automobilclub ADAC lobt Verkehrsexperte Felix Kaufmann Hannovers „funktionsfähiges Ringnetz, welches das Stadtgebiet vor dichtem Verkehr schützt und auch überregionalen Verkehr bei Baustellen und Staus auf der A2 und A7 gut abwickeln kann.“ Die Tatsache, dass Brückenbauwerke in Deutschland regelmäßig auf ihre Belastung überprüft werden, erlaube „an sich auch eine vorausschauende Sanierungsplanung“, sagt der Fachmann: „Aus unserer Sicht hätten die Verantwortlichen daher frühzeitiger reagieren müssen und die aktuell gültigen Verkehrsbeschränkungen vermeiden können.“

Nadelöhr Weidetor: Für Lkw ist die Brücke jetzt tabu, für Pkw gilt Tempo 40. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Regionspräsident Steffen Krach wünscht sich „von Bund und Land mehr Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur“. Es sei „gut, dass künftig der größte Teil der Finanzmittel nicht weiter automatisch nach Bayern fließt, sondern die Mittel transparent zwischen den Ländern verteilt und investiert werden“. Sein Parteifreund, Hannovers SPD-Ratsfraktionschef Lars Kelich, wird noch deutlicher mit seiner Kritik am bisherigen CSU-Bundesverkehrsminister. „Andreas Scheuer hat fast die kompletten Haushaltsmittel nach Bayern gelotst“, sagt er.

Erhebliche Behinderungen

Fest steht, dass es auf den Schnellwegen über viele Jahre zu erheblichen Behinderungen kommen wird. Bei der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sind die Planer zuversichtlich, mit Stabilisierungen und Verstärkungen ähnlich wie an der Südschnellwegbrücke in Döhren die Lebensdauer der maroden Bauwerke etwas verlängern zu können. Zum Teil sollen dann provisorische Brücken neben den Abrissbrücken errichtet werden, um den Verkehr aufrecht zu erhalten.

Nadelöhr Westschnellweg: Wie soll das gehen, wenn es wieder besucherstarke Messen gibt? Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Bis dahin aber wird es mindestens für den Lkw-Verkehr überall eng. Benjamin Sokolovic, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN), betont: „Straßen sind die Adern des Wohlstands. Ohne Straßen gibt es keine Wirtschaft, ohne Wirtschaft keine Arbeitsplätze.“ Beim Unterhalt der Infrastruktur sei „über Jahrzehnte geschlafen worden, da waren beim Land ein paar Leute wenig aufmerksam“. Es bringe aber nichts, nach Schuldigen zu suchen: „Wir müssen jetzt schnell Lösungen finden.“

Hohe Kosten und Umweltschäden

Dass der Lkw-Verkehr jetzt schon an zwei Stellen das hannoversche Schnellstraßensystem verlassen und statt der Brücken ebenerdige Ampelkreuzungen nehmen müsse – am Südschnellweg und am Weidetor –, koste nicht nur die Verkehrsunternehmen viel Geld, sondern schade auch erheblich der Umwelt. Die Planungen für Neubauten dauerten insgesamt viel zu lange: „Es fehlt an Personal, und die Prozesse müssen deutlich beschleunigt werden.“

Nadelöhr Südschnellweg: Die Planer wollen eine Tunnellösung und mehr Breite – – doch gegen erste Abschnitte des Projekts sind nun Klagen anhängig. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Niemand kann derzeit voraussagen, wie es beispielsweise wird, wenn 2023 zu Großmessen wie der Agritechnica 460.000 Messebesucher in Hannover erwartet werden und sich morgens und abends über einspurige Brücken auf Messe- und Südschnellweg quälen müssen. SPD-Ratsfraktionschef Kelich glaubt aber nicht an einen Kollaps: „Man sollte den Teufel nicht an die Wand malen. Es besteht ausreichend Zeit für Gegenmaßnahmen.“

Klagen gegen Ausbau des Südschnellwegs

Bislang allerdings ist noch für keinen Abschnitt eine rechtskräftige Umbaulösung erzielt worden. Nur für den Südschnellweg gibt es einen Planfeststellungsbeschluss, der detailliert beschreibt, wie welcher Abschnitt umgebaut werden soll. Das Verfahren wurde seit 2016 vorbereitet – aber jetzt sind Klagen dagegen anhängig. Wann sie entschieden werden, ist offen.

Von Conrad von Meding