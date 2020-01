Hannover

In den großen Neubaugebieten Hannovers, Wasserstadt Limmer und Kronsrode, entstehen tendenziell nur noch Wohnungen für Reiche und Arme – dieser Entwicklung will die SPD jetzt etwas entgegensetzen. Das neue Führungsduo, Ulrike Strauch und Adis Ahmetovic, legt nach zehn Tagen im Amt erste Forderungen auf den Tisch. „Unser Ziel ist, bis zum Jahr 2026 insgesamt 10.000 neue Wohnungen zu schaffen“, sagte Ahmetovic am Dienstag. Dazu soll die kommunale Wohnraumförderung weitergeführt und aufgestockt werden. Das Programm läuft 2022 aus. Allein 2000 Wohnungen soll das städtische Unternehmen Hanova bauen. Dazu müsse die Immobilienfirma mit einer höheren Kapitaldecke ausgestattet werden, sagt Ahmetovic. Mit der SPD-Fraktion im Rat seien die Forderungen abgestimmt.

1000 Wohnungen zum Mietpreis von 8 Euro

Schwerpunkt der neuen Wohnraumförderung sollen bezahlbare Wohnungen für die Mittelschicht sein. Die Hälfte der 2000 Wohnungen, die Hanova baut, soll zu einem Mietpreis von 8 Euro pro Quadratmeter angeboten werden. Ein Drittel der Wohnungen soll zum Sozialtarif von 5,80 Euro pro Quadratmeter vermietet werden. „Mit dem Rest der Wohnungen können die günstigen Mieten quersubventioniert werden“, sagt Ahmetovic.

Zugleich will die neue SPD-Spitze den Klimawandel bekämpfen. „Die Energiewende erfolgt auch auf kommunaler Ebene“, sagt Ahmetovic. Auf den Dächern der Stadt müssten viel mehr Solarenergieanlagen installiert werden, findet er. Jeder Neubau sollte eine Photovoltaikanlage bekommen. Dazu will die SPD aber nicht verpflichten, vielmehr gehe es darum, Anreize zu schaffen. Über Förderprogramme des Bundes und des kommunalen Pro-Klima-Fonds könnten Hausbauer finanzielle Hilfen beantragen. Das gelte auch für die Umstellung von Ölheizungen auf umweltfreundlichere Heizanlagen.

SPD leitet bereits Wahlkampf ein

Die SPD bereitet sich schon auf die Kommunalwahl im Jahr 2021 vor. „Wir wollen jetzt von Haus zu Haus gehen und mit den Menschen ins Gespräch kommen“, sagt Strauch. Auf SPD-Postkarten, die Genossen in ihren Stadtteilen verteilen, können Bürger ihre Wünsche schreiben und an die SPD zurücksenden. Zudem organisiert die neue Parteispitze 13 Stadtbezirkskonferenzen, an denen sowohl Genossen als auch interessierte Bürger teilnehmen können. Erstmalig bietet eine Parteichefin eine Bürgersprechstunde an, donnerstags von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr im Kurt-Schumacher-Haus, Odeonstraße 15. „Wir wollen hören, was die Bürger bewegt“, sagt Strauch.

Die SPD hat während der Oberbürgermeisterwahl ein Debakel erlebt. SPD-Kandidat Marc Hansmann schaffte es trotz hoher Kompetenz nicht in die Stichwahl. Erstmals stellen die Grünen mit Belit Onay den Oberbürgermeister Hannovers.

Von Andreas Schinkel