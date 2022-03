Oberricklingen

Im Oberricklinger Bauabschnitt bis zur Stadtgrenze sollen die meisten Bauarbeiten für die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Nur die Weiche an der Wallensteinstraße wird voraussichtlich erst im Sommer 2023 eingebaut. Im nächsten Jahr wird sich das Baugeschehen vor allem in Hemmingen abspielen, bis im Dezember 2023 endlich die neue Stadtbahnlinie 7 fahren kann. Vorerst aber bleibt die Göttinger Chaussee in Oberricklingen noch ein strikt getakteter Bauplatz, der einige Einschränkungen für Anlieger und Durchreisende mit sich bringt.

Im Norden, an der Kreuzung zur Wallensteinstraße, herrscht weitgehend Ruhe. Der Autoverkehr fließt in alle Richtungen. In Richtung Süden sind sowohl Gleisarbeiten und die nötigen Straßenbaustellen fast abgeschlossen. Im Wesentlichen benötigen die Baufirmen im Straßenabschnitt südlich der Einmündung Unter den Birken noch Platz im Straßenraum. Von den beiden stadteinwärts führenden Fahrspuren ist derzeit nur eine Spur frei. Demnächst erfolge für diesen Bereich die Bauabnahme, sagte Jens Hauschke, Sprecher der Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (Infra). „Wir rechnen mit der Freigabe im Mai oder Juni 2022.“ Die Infra koordiniert sämtliche Bauarbeiten für die Stadtbahnverlängerung.

Gebaut wird derzeit an zwei Hochbahnsteigen in Oberricklingen. Der Bahnsteig für den Haltepunkt „Unter den Birken“ steht; es fehlen nur noch die Aufbauten. Bis Oktober dieses Jahres soll die Haltestelle fertig sein. Bis Jahresende soll auch der Haltepunkt „Stadtfriedhof Ricklingen“ vollendet sein; von ihm ist derzeit nur der Rohbau zu sehen.

Sportvereine sind gelassen

Für einige Anlieger am Mühlenholzweg, darunter die Gaststätte Waldschlösschen sowie die Sportvereine Saxonia und Ricklingen 08, bleibt das Baugeschehen spannend. Ihre Straße – und damit auch die Sportanlagen – ist an beiden Enden nur über die Göttinger Chaussee erreichbar. Das soll voraussichtlich auch so bleiben. „Zurzeit haben wir keine Befürchtungen, dass wir abgeschnitten werden“, bestätigte Saxonia-Chef Martin Schorse. Ähnlich äußert sich auch Shaun Riley von Ricklingen 08. Er blickt allerdings mit Sorge auf ein Bauvorhaben, das erst noch kommt. Die Sportplätze des Clubs Ricklingen 08 grenzen direkt an den Damm des Südschnellwegs. Die Trasse soll im Zuge anstehender Brückensanierungen verbreitert werden. Umweltschützer hatten vergeblich dagegen geklagt. Auch bei Ricklingen 08 werden die Folgen des Straßenausbaus sichtbar sein. „Alle Bäume an der Straßenseite müssen weg. Das wird das Bild unseres Platzes total verändern“, sagt Riley.

Letzter Kraftakt im Süden

Zurück zum südlichen Bauabschnitt Göttinger Chaussee: Die Infra arbeitet noch zwischen der neuen Zufahrt zur B 3 und der Stadtgrenze nach Hemmingen an neuen Stadtbahngleisen. Der Autoverkehr wird in diesem Bereich komplett auf der östlichen Straßenseite geführt – auf je einer Spur pro Fahrtrichtung. Die beiden westlich gelegenen Fahrspuren haben Baufirmen samt ihrem Material in Beschlag genommen. „Dieser Zustand wird bis zum Sommer anhalten“, sagte Hauschke. Genauer sei der Termin für den Abschluss der Gleisarbeiten derzeit nicht planbar.

Bislang ist die Kreuzung zur Straße In der Rehre noch frei befahrbar. Doch auch dieser Knotenpunkt muss noch einmal teilweise geschlossen werden, damit Gleis- und Straßenbau ohne Behinderungen durch Kraftverkehr vollendet werden können. Termin und Dauer der nötigen Einschränkungen würden noch geprüft, sagte der Infra-Sprecher. Darüber hinaus seien tage- oder gar monatelange Sperrungen entlang der Göttinger Chaussee aber nicht mehr vorgesehen. „Allenfalls für einige Stunden für Markierungsarbeiten.“

Zum Jahresende soll der Trassenabschnitt in Oberricklingen im Grunde betriebsbereit sein – bis auf die neue Weiche in Höhe Wallensteinstraße. Der Bezirksrat Ricklingen hatte 2021 beantragt, diesen Abschnitt schon früher für die Stadtbahn freizugeben. Die Region Hannover und die Infra lehnten diesen Antrag aber als unwirtschaftlich ab. Nur für zwei zusätzliche Haltestellen lohne sich die Teilinbetriebnahme nicht. Deshalb heißt es ab Januar 2023: Warten, bis das rund 79 Millionen teure Projekt auch auf Hemminger Seite vollendet ist.

Von Marcel Schwarzenberger