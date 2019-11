Hannover

Belit Onay ist Hannovers achter Oberbürgermeister seit dem Zweiten Weltkrieg. Seit Freitagmorgen um kurz nach 9 Uhr ist er im Amt. Damit geht eine Ära zu Ende: Seit mehr als 70 Jahren wird das Rathaus in Hannover nicht mehr von einem Sozialdemokraten geführt. Der Grüne Onay hatte sich vor zwölf Tagen in einer Stichwahl gegen den Kandidaten der CDU, Eckhard Scholz, durchgesetzt. Onay sagte am Mittag, er wolle „Oberbürgermeister für alle Hannoveraner sein“. Das sei „eine große Aufgabe, die er mit dem Rat und der Verwaltung gemeinsam angehen“ wolle.

Video: Onay bekommt die Amtskette umgelegt

Um kurz nach zwölf Uhr mittags hatte Onay in der Ratsstube von Bürgermeister Thomas Herrmann ( SPD) die Amtskette umgelegt bekommen – an dem Ort, wo sein Vorgänger Stefan Schostok vor sieben Monaten seinen vorzeitigen Rückzug aus dem Amt erklärt hatte. „Die Kette ist tatsächlich schwer, und man spürt die Verantwortung“, sagte Onay in einer ersten Reaktion. Zuvor hatte die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette den förmlichen Part übernommen: „Herr Onay hat die Wahl heute Morgen form- und fristgerecht angenommen. Ich stelle fest: Er ist seit heute Oberbürgermeister von Hannover. Herzlichen Glückwunsch.“

Passt: Onay mit seiner Amtskette. Quelle: Dröse

Herrmann hatte Onay, der in Begleitung seiner Frau Derya gekommen war, in die Ratsstube geführt. „Wir sind hier heute aus Anlass höchst erfreulicher Umstände zusammengekommen“, sagte Herrmann – das Votum für Onay in direkter Wahl durch die Bürger der Landeshauptstadt berge die „höchste demokratische Legitimation, die einem öffentlichen Amt in Hannover zuteil wird“.

Belit Onay war mit seiner Frau Derya gekommen. Quelle: Dröse

Damit kam Herrmann unmittelbar auf den Hass zu sprechen, der auf Onay nach seiner Wahl am 10. November in den sozialen Medien im Internet eingeprasselt waren. „Die persönlichen Anfeindungen, Diffamierungen und Drohungen, denen Herr Onay in den vergangenen Tagen ausgesetzt war, sind eine Schande“, sagte Herrmann. „Sie sind unerträglich und völlig inakzeptabel, und ich hoffe, wir alle hier verurteilen sie aufs Schärfste.“ Diese Anfeindungen seien auch eine Respektlosigkeit gegenüber den Wählern – „und letztendlich ein Anschlag auf unsere Demokratie, den wir uns nicht gefallen lassen dürfen.“

Video: Belit Onay hält seine erste Rede als Oberbürgermeister von Hannover

Onay bedankte sich für „die klaren Worte und Solidaritätsbekundungen, die ich aus dem Rathaus bekommen habe“. Der 38-Jährige sagte, er sei „frohen Mutes und froh, dass es heute endlich losgeht“.

Er dankte der Verwaltung und insbesondere Interimsverwaltungschefin Sabine Tegtmeyer-Dette, dass sie in den vergangenen sieben Monaten seit Schostoks Rückzug nach der Anklage in der Rathausaffäre „den Laden am Laufen gehalten“ haben. „Ich bin froh, nun Teil des Teams zu sein.“ Er wolle nun zunächst das Haus und die Menschen kennenlernen und mit allen ins Gespräch kommen. „Wichtige Fragen und Angelegenheiten waren, dass wir sie angehen und Entscheidungen treffen.“ Ins Detail ging Onay an seinem ersten Arbeitstag nicht.

Onay sprach auch aktuelle Ereignisse an - wie den für Sonnabend geplanten Protest gegen die NPD-Demo in Hannover: "Ich freue mich darauf, hoffentlich mit sehr vielen Hannoveranern Seite an Seite die klare Botschaft ,bunt statt braun’ ausgeben zu können, und dass es der Auftakt für meine öffentlichen Aufgaben sein wird." Zu der Debatte um die vielen Hasskommentare, die ihn zuletzt im Internet erreicht hatten, sagte Onay: "Ich danke für die Solidarität, die ich auch aus dem Rathaus bekommen habe."

Von Karl Doeleke und Manuel Behrens