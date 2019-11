Hannover

Dunkler Mantel, schwarzer Rucksack, Wollmütze auf dem Kopf – so erschien Hannovers neuer Oberbürgermeister am Freitagmorgen zu seinem ersten Arbeitstag im Rathaus. Der 38-Jährige wurde am Eingang vom Pförtner begrüßt. Danach bezog Onay sein Büro im ersten Stock des Neuen Rathauses.

Am Mittag soll Onay in sein Amt eingeführt werden. Im Beisein der Dezernenten, der Ersten Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette, der Ratsfraktionsvorsitzenden und weiterer Gäste bekommt Onay in der Ratsstube von Bürgermeister Thomas Herrmann die goldene Amtskette umgehängt – die Zeremonie hat eher symbolischen Charakter. Das Amt des Oberbürgermeisters hat er bereits seit der schriftlichen Annahme der Wahl inne. In der kommenden Woche wird er allerdings noch vom ältesten Mitglied des Rates vereidigt.

Die CDU-Fraktion im Rat gehörte am Freitagmorgen zu den ersten Gratulanten. „Die vielfältigen Aufgaben des Oberbürgermeisters erfordern eine große Portion Tatkraft, Mut und Entschlossenheit“, sagte der Fraktionsvorsitzende Jens Seidel. „Die CDU-Ratsfraktion wünscht dem neuen Oberbürgermeister Onay einen guten Amtseinstieg“.

Seidel gab dem neuen Verwaltungschef gleich Erwartungen mit auf den Weg: „dass er die großen Probleme unserer Stadt schnell anpackt, wie etwa den mangelhaften Wohnungsbau, das Wirrwarr im Baudezernat und den Investitionsstau im Rahmen des ausufernden Investitionsmemorandums“.

Der 38 Jahre alte bisherige Landtagsabgeordnete der Grünen hatte sich vor knapp zwei Wochen in einer Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten Eckhard Scholz durchgesetzt. Die Wahl war durch den Rückzug von Stefan Schostok vom Amt im Zuge der Rathausaffäre nötig geworden. Die SPD stellt damit erstmals nach mehr als 70 Jahren nicht mehr den Oberbürgermeister in Hannover.

Von Karl Doeleke