Hannover

Es ist eine Zeitenwende nach mehr als 70 Jahren SPD-Herrschaft an der Spitze des Rathauses. Belit Onay, 38 Jahre alt, Diplom-Jurist und Noch-Landtagsabgeordneter, wird bald der erste grüne Oberbürgermeister von Hannover sein. Dazu der erste türkischstämmige Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt und überhaupt einer der wenigen Verwaltungschefs in Deutschland mit Eltern, die in einem anderen Land geboren wurden.

Das alles ist interessant, wenn man aus dem Helikopter auf Hannover blickt und wenn es um Geschichtsschreibung geht. Viel wichtiger für die Menschen in der Stadt wird aber sein, wie Onay in den kommenden sieben Jahren das Rathaus lenkt. Dabei wird der Landtagsabgeordnete Hilfe benötigen, um sich nicht wie sein Vorgänger Stefan Schostok ( SPD) in den Fluren des wilhelminischen Prunkbaus am Maschsee zu verlaufen.

Viele Rathausmitarbeiter sind verunsichert

Schostok hinterlässt Onay ein schwieriges Feld: Die Rathausaffäre um unzulässige Gehaltsboni für Spitzenbeamte hat viele der mehr als 11.000 Mitarbeiter verunsichert, es gibt eine selbstbewusste bis schwierige Personalvertretung, dazu gibt es eine ungeordnetes Dezernententableau und ein zerstrittenes Mehrheitsbündnis aus SPD, Grünen und FDP im Rat. Ansprüche aus den Parteien auf Dezernentenposten kommen ebenfalls, die Onay gar nicht alle bedienen kann.

Für einen guten Start muss der 38-Jährige die Verhältnisse schnell ordnen. Wer kann ihm dabei helfen? Auf wen kann sich Onay verlassen und auf wen eher nicht? Der Versuch einer Annäherung an die neue Machtarithmetik im Rathaus.

Auf wen kann sich Onay verlassen?

Die Grünen haben erkannt, dass Onay zumindest zu Beginn Hilfe bei der Führung des riesigen Verwaltungsapparats Rathaus benötigen wird. „Es gibt Leute, die an dem Punkt erfahren sind und ihn schon jetzt beraten“, sagt ein Parteifreund, ohne Namen zu nennen. Gemeint sein dürften Interimsverwaltungschefin Sabine Tegtmeyer-Dette, Ratsfraktionschefin Freya Markowis, Erwin Jordan, früher Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium und Ex-Sozialdezernent der Region Hannover, dazu Personalratsmitglied Thomas Schremmer sowie Stadtverbandschef Ludwig Hecke, ein kluger Stratege mit ebenfalls großer Verwaltungserfahrung, zuletzt als Staatssekretär im Kultusministerium in Düsseldorf.

„Sehr uneitel und sehr unaufgeregt“: Interimsverwaltungschefin Sabine Tegtmeyer-Dette dürfte eine der wichtigsten Beraterinnen von Belit Onay werden – zumindest in der Anfangszeit. Quelle: Christian Behrens

Sabine Tegtmeyer-Dette ist wie Onay Grüne und seit sechs Jahren Wirtschaftsdezernentin. Die Erste Stadträtin wird ihm die Amtsgeschäfte übergeben, die sie nach Schostoks Rückzug im Mai als Verwaltungschefin in Vertretung übernommen hat. „Wenn Onay schlau ist, lässt er sich von ihr beraten, gerade in der Anfangsphase“, sagt jemand aus dem Rathaus. Der Rat kommt auch von Parteifreunden: „Sie ist sehr uneitel und sehr unaufgeregt“ – und dürfte ihrem neuen und deutlich jüngeren Chef daher nicht in die Quere kommen.

Guter draht in die Grünen-Ratsfraktion

Freya Markowis wird als Vorsitzende wichtiger Draht für Onay in die Fraktion und wird ihm helfen müssen, die Parteifreunde bei Laune zu halten. Im Rat dürften die Grünen noch selbstbewusster auftreten. „Die können gerade vor Kraft nicht Fahrrad fahren“, heißt es. Selbst aus den eigenen Reihen kommt daher der Rat: „ Onay tut gut daran, die Parteifreunde in der Fraktion in die Schranken zu weisen.“ Auch Fraktionsvize Daniel Gardemin dürfte dabei wichtig werden. Er gilt als eigentlicher Strippenzieher in der Fraktion.

„Die können gerade vor Kraft nicht Fahrrad fahren“: Freya Markowis, Fraktionsvorsitzende muss Onay helfen, die Parteifreunde im Rat einzufangen. Quelle: Katja Eggers

Schremmer wird Onays Verbindung zum Personalrat. Onay ist zudem fest verwurzelt in der Partei – was nicht unwesentlich ist. Die Partei mischt sich gelegentlich in Angelegenheiten im Rat ein und kippt schon mal Absprachen der Fraktionsspitze mit den Bündnispartnern, was SPD und FDP nervt.

Am Ende kann Onay sich auf sich selbst verlassen. Parteifreunde beschreiben ihn als eigenständigen Kopf, der sich, obwohl er eher dem linken Flügel zugeordnet wird, nicht gerne zurechnen lässt. „Mann muss Belit von jeder einzelnen Position überzeugen“, heißt es.

Wer könnte lästig werden?

Offene Rechnungen, wie es sie im politischen Geschäft häufig vorkommen, gibt es im Rat offenbar nicht. Er sei in seiner Zeit als Ratsherr von 2011 bis 2013 niemandem auf die Füße getreten, sagen Mitglieder der Fraktion. Im Gegenteil: Als Finanzfachmann sei Onay bei den Kollegen hoch angesehen gewesen.

Möglich ist, dass der Landtagsabgeordnete Christian Meyer, einer der eifrigsten Strippenzieher bei den niedersächsischen Grünen, eifersüchtig auf Onays Wahlsieg blicken könnte. Manche sagen, Meyer wäre auch gerne angetreten. „Der traut sich alles zu.“ Der 44-Jährige wurde aber offenbar nicht gefragt. Meyer, bis 2017 Agrarminister in Hannover, kann mit seiner Rolle als Fraktionsvize in der Opposition im Landtag nicht zufrieden sein. Zu Meyer hält Onay Abstand. Mit dem damaligen Vize-Ministerpräsidenten Stefan Wenzel hatte Onay zu rot-grünen Regierungszeiten Auseinandersetzungen in der Migrationspolitik.

Keine offenen Zerwürfnisse

Theoretisch denkbar wäre auch, dass Thomas Schremmer Groll gegen Onay hegen könnte. Onay hat Schremmer bei der Landtagswahl 2017 von seinem aussichtsreichen Listenplatz verdrängt. 2013 waren sie noch gemeinsam in den Landtag eingezogen – 2017 verpasste Schremmer den Wiedereinzug und ging zurück in die Stadtverwaltung. Dort arbeitet er nun im Büro des Gesamtpersonalrats. Das Listengerangel hat aber offenbar nicht zum Zerwürfnis geführt. Im Gegenteil: Schremmer half im Wahlkampf, auch Meyer tritt als Unterstützer auf.

Nur einer kam durch: Die Grünen-Kandidaten aus Hannover für die Landtagswahl 2017. Onay (von links) schaffte es, Maaret Westphely, Liam Harrold und Thomas Schremmer nicht. Schremmer könnte Onays Verbindung zum Personalrat werden. Quelle: Irving Villegas

Wie soll Onay seine Führungsriege ordnen?

Onay hat das seltene Glück, dass er früh einen Teil seine Dezernentenriege neu ordnen kann. Der wichtige Posten des Personaldezernenten ist seit der Suspendierung des früheren Personalchefs Harald Härke vakant. Im kommenden Frühjahr geht Stadtbaurat Uwe Bodemann. Tegtmeyer-Dette erreicht 2021 das Ende ihrer Wahlperiode. Ob sie danach weitermachen will, ist offen.

Zugleich dürfte die Neubesetzung eine schwierige Baustelle werden: Dezernenten werden vom Rat gewählt – den Grünen fehlt die Mehrheit, um allein zu bestimmen. Aus den anderen Parteien werden bereits Ansprüche angemeldet: Die SPD als größte Fraktion pocht auf Berücksichtigung, auch die CDU will einen der Posten. „Das wird sauschwierig“, sagt jemand im Rathaus. Onay müsse die CDU einbinden, heißt es aus Ratsfraktion.

Wer ersetzt im kommenden Jahr Stadtbaurat Uwe Bodemann? Um das Amt dürfte es heftiges Gerangel zwischen Grünen, SPD und CDU geben. Quelle: Katrin Kutter

Außerdem sind CDU und SPD nicht einverstanden, dass künftig OB und Erste Stadträtin Grüne sind – obwohl die Funktion der Ersten Stadträtin als Stellvertreterin des OB formell keinen besonderen Einfluss bedeutet und daher weitgehend irrelevant ist –, es sei denn der Oberbürgermeister tritt ab. Dennoch missfällt den anderen Parteien der grüne Überhang an der Spitze. Hält Onay an Tegtmeyer-Dette fest, vergrätzt er SPD und CDU. Wird jemand anderes sein Stellvertreter, könnte Tegtmeyer-Dette das als Degradierung empfinden.

Der Rat – ein schwieriger Partner

Der Oberbürgermeister ist stark auf den Rat angewiesen. Onay hat hier ein zerstrittenes Mehrheitsbündnis an seiner Seite. Es werden bereits Wetten darüber abgeschlossen, ob SPD, Grüne und FDP zusammenhalten. Es wirken Fliehkräfte in jede Richtung: Die SPD sucht nach dem Machtverlust ihre eigene Rolle, es soll bei einigen „einen bockigen Reflex“ geben. Die Genossen nehmen den Grünen außerdem das frühe Abrücken von Schostok in der Rathausaffäre übel.

Mindestens wird die SPD zukünftig die eigenen Positionen stärker hervorheben – eine Retourkutsche: Die Genossen haben die Grünen immer als „Opposition im Bündnis“ wahrgenommen. Die FDP hat zudem eine Wahlempfehlung für Eckhard Scholz abgegeben – was bei den Grünen nicht gut ankam – und hat Schwierigkeiten mit einem grünen OB. Die Grünen wiederum beobachten eifersüchtig, dass die SPD sich zunehmend gut mit der FDP versteht. Wohin die Reise geht dürfte entscheiden, wer Christine Kastning und Alptekin Kirci an der Spitze von Fraktion und Partei bei den Genossen beerbt.

Wie haltbar ist das Ratbündnis von Grünen, SPD und FDP ?

Für einen OB, der ein geordnetes Haus hat und fest im Sattel sitzt, kann ein irrlichternder Rat von Vorteil sein, weil das sogar Spielraum verschaffen kann. Jemand, der neu ins Amt kommt, kann jedoch zusätzlich Unruhe im Rat nicht gebrauchen. Fraktionschefin Markowis betont darum: „Aus unserer Sicht gibt es keinen Anlass, die Zusammenarbeit zu beenden.“ Die inhaltlichen Überschneidungen seien weiterhin groß.

Der Personalrat – noch ein schwieriger Partner

Onay hat sich erst vor wenigen Tagen und noch vor der Stichwahl mit der Spitze des Gesamtpersonalrats ( GPR) getroffen. Dieser ist in Hannover traditionell einflussreich und nutzt seine Macht. Manche sagen: Er blockiert die rathausinterne Modernisierung. Die Rathausaffäre hat zu Spannungen zwischen Grünen-Fraktion und GPR geführt. Dennoch: Die Arbeitnehmervertretung wisse Onay hinter sich, sagt ein Fraktionsmitglied.

Onay hat sich in der Affäre um die von der Stadt gestoppten Leistungsprämien für alle Rathausmitarbeiter an die Seite von Personalrat und Verdi gestellt, die beide an der Praxis festhalten wollen. Zudem ist der Personalrat zunehmend „durchgegrünt“: Verdi-Bezirkschef Harald Memmenga ist Parteifreund, GPR-Vize Dirk Janßen ebenfalls. Und dann ist da noch Thomas Schremmer. „Das sind alles politische Kumpels von ihm. Wenn man den Personalrat als wichtigen Partner an seiner Seite hat, ist das schon gut“, sagt jemand aus der Verwaltung.

Von Karl Doeleke und Andreas Schinkel