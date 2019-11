Hannover

Belit Onay trägt Krawatte. Das ist insofern bemerkenswert, als der 38-jährige Oberbürgermeister von Hannover, der er seit Freitag ist, bisher nie öffentlich mit einem Binder um den Hals in Erscheinung getreten war. In seiner Zeit als Ratsmitglied nicht, im Landtag nicht, wo Onay seit 2013 saß, im Wahlkampf nicht – und auch an beiden Wahlabenden trug er das Hemd offen. Onay mag Krawatten einfach nicht. Doch jetzt ist er Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, und das sei dann schon ein Anlass, findet der 38-Jährige. „Zur Feier des Tages.“

Onay wird an diesem Freitag in der Ratsstube des Neuen Rathauses in sein neues Amt eingeführt. Der erste grüne OB, nach mehr als 70 Jahren SPD-Herrschaft in Hannover, der erste OB einer Landeshauptstadt mit Migrationsgeschichte und so weiter. Belit der Erste.

Der Ratsvorsitzende legt die Amtskette um

Schwerer Akt: Thomas Hermann legt Belit Onay die Amtskette um den Hals. Quelle: Rainer-Droese

Der Ratsvorsitzende Thomas Hermann wird ihm wenig später die goldene, mit Perlen und Juwelen besetzte Amtskette der hannoverschen Oberbürgermeister um den Hals legen. Als Christian Held, der Zeremonienmeister der Stadt, das Schmuckstück um kurz vor zwölf auf einem in rotem Tuch eingeschlagenen Wägelchen hereinschiebt, geht ein Raunen durch den holzgetäfelten Raum.

Ein Akt wie ein Krönung

Das Umlegen der Amtskette hat etwas von einer Krönung, dabei solle die Kette Ausdruck bürgerlichen, des „kommunalen Selbstbewussteins“ sein, wie Herman sagt. Immerhin ist der Oberbürgermeister weit und breit der einzige von den Bürgern direkt gewählte Repräsentant. Da darf ein wenig Zinnober schon sein.

Denn tatsächlich wird Onay ja nicht durch das Umlegen der Kette ins Amt gehoben, der eigentliche Akt war geradezu schnöde: Onay war gegen neun Uhr morgens zu Fuß ins Rathaus gekommen, mit Rucksack auf dem Rücken und Wollmütze auf dem Kopf. Kein Spalier auf der Rathaustreppe. Er begrüßte den Pförtner mit Handschlag und ging dann zum Wahlleiter der Landeshauptstadt. Dem erklärte er, dass er die Wahl vom 10. November annimmt. Das war’s. So schmucklos kann Demokratie sein.

„Ich schau mal“

Ob Onay in Zukunft täglich Krawatte tragen will wie alle seine Vorgänger, hat er noch nicht entschieden. „Wenn das Protokoll es vorsieht, auf jeden Fall. Ich schau mal.“ So wie er jetzt erst einmal schauen muss, dass er sich mit den Abläufen der Verwaltung vertraut macht, seine Mitarbeiter kennenlernt, sich in die Aufgaben und Probleme einarbeiten muss. Gestern hat er gleich damit begonnen, „verwaltungsinterne Gespräche“ zu führen. Näher erläutert wurde das nicht.

Auch das gehört zu den Aufgaben eines Oberbürgermeisters: Belit Onay eröffnet an seinem ersten Arbeitstag die Messe robotics_4_u im Neuen Rathaus. Quelle: Rainer Dröse

Und Onay hat dann am Nachmittag einen Geschmack davon bekommen, was es auch heißt, OB zu sein. Er durfte gleich am ersten Tag eine Veranstaltung eröffnen: Die Robotikmesse robotics_4_u, im Neuen Rathaus, in der jungen Menschen die Technologie näher gebracht werden soll. Also stand OB Onay dann neben einem putzigen Ding mit Bildschirm und pixeligen Augen und lächelte.

Am Abend seines ersten Tages als Oberbürgermeister von Hannover hatte Onay jedoch frei. Er ging essen, mit Freunden und Familie, „im ganz kleinen Kreis“. Und heute wird er demonstrieren gehen, mit dem Bündnis Bunt statt Braun, gegen die NPD und gegen den Hass, der ihm als Sohn türkischer Eltern nach der Wahl in sozialen Medien entgegengeschlagen war.

Von Karl Doeleke