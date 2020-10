Hannover

Quer durch die Masch zwischen Döhren und Hemmingen soll der Südschnellweg ab 2022 auf eine Dimension erweitert werden, die nahezu dem Ausmaß einer Autobahn entspricht. Auf 25 Meter Breite soll sich die Verkehrsfläche fast verdoppeln – das Standardmaß einer Autobahn beträgt 29 Meter. Der Grund: Die Brücken des Südschnellwegs sind abrissreif und müssen erneuert werden. Bei der Gelegenheit lässt der Bund den gesamten B3-Abschnitt neu bauen und nach aktuellen Standards planen. Für den Schnellweg heißt das: Er braucht breitere Spuren, zwei Standstreifen und einen breiteren Sicherheits-Mittelstreifen. Das frisst Platz.

Südschnellweg wird eine Quasi-Autobahn

„Ist das die Verkehrswende?“, fragt fassungslos der hannoversche Verkehrsplaner Rudolf Menke. „Wir bauen eine Quasi-Autobahn mitten in einer Großstadt, die einen Oberbürgermeister mit Grünem Parteibuch hat, noch dazu quer durch ein Landschaftsschutzgebiet?“

In Hessen tobt ein Kampf um den Weiterbau der Autobahn 49. Protestcamps und Besetzungen erlebt das Land, große Polizeieinsätze und Krisenstimmung bis in die Bundesspitze der Grünen hinein: In Hessen ist die Partei an der schwarz-grünen Landesregierung beteiligt und hat den Ausbau aus wirtschaftspolitischen Erwägungen befürwortet. Jetzt richtet sich der Protest der Umwelt- und Klimaschützer auch gegen die Grünen.

Bisher wenig Protest gegen Schnellwegausbau

In Hannover dagegen ist das Projekt Südschnellweg bisher relativ widerstandslos durch die Gremien gewandert. Vielleicht, weil das öffentlich dominante Hauptthema stets die Querung des Schnellwegs mit der Hildesheimer Straße war. Dort, wo die alte Brücke dank teurer Stabilisierungsmaßnahmen wenigstens noch wenige Jahre halten soll, bevor sie abgebrochen wird, spendiert der Bund jetzt nach langem Abwägen für 140 Millionen Euro Hannovers ersten echten Tunnel. Ein Segen für die Anwohner, fürs Stadtbild und den Verkehrsfluss. Aber hat die Stadtpolitik, sonst gerne skeptisch gegenüber Auto-Großprojekten, deshalb nur ganz leise protestiert gegen die künftige quasi-Autobahn durch die Masch?

Die Straßenbaubehörde begründet die Notwendigkeit des autobahnähnlichen Ausbaus damit, dass Hannover im Gegensatz zu vielen anderen Großstädten keinen geschlossenen Autobahnring habe. Süd- und Westschnellweg müssten diese Funktion miterfüllen, deshalb müssten sie erweitert werden. Am Westschnellweg im Bereich Stöcken ist derzeit sogar ein bis zu sechsspuriger Ausbau geplant.

Fridays for Future : Schritt in die falsche Richtung

Inzwischen hat die Umweltorganisation Fridays for Future das Thema entdeckt. „Wir brauchen eine radikale Verkehrswende“, sagt Hannovers Ortsgruppensprecherin Lou Töllner: „Es wäre ein Schritt in eine unfassbar falsche Richtung, heute noch Straßen für den Autoverkehr auszubauen.“ Proteste gegen das Schnellwegprojekt seien denkbar – sollen aber zunächst im Plenum diskutiert werden.

Künftig Tempo 100 statt Tempo 80

Eine frisch erschienene Studie der Klimaschützer rechnet vor, dass zum Erreichen einer Klimaneutralität bis 2035 eine Halbierung des Autoverkehrs in Deutschland nötig sei. Die Pläne für den Südschnellweg aber sehen keine Halbierung des Autoverkehrs vor, sondern machen ihn fit für ein Anwachsen des Autoverkehrs. Aktuell fahren dort durchschnittlich 45.000 Autos und Lkw am Tag. Ausgebaut nach aktuellen Plänen sollen dort 55.000 Fahrzeuge am Tag rollen können, dafür wird die neue Straße konzipiert. Und man wird dort 25 Prozent schneller fahren dürfen: Die Strecke wird für Tempo 100 ausgebaut. Sorgen und Kritik gibt es aber nicht nur von den Fridays-Klimaschützern, sondern von vielen Seiten.

Noch mehr Kritik

Breit ausgebaut: So soll die Tunneleinfahrt des neuen Schnellwegs aussehen. Quelle: NLStBV

Überlastung: Die Stadt Hannover befürchtet in ihrer Stellungnahme zum B3-Ausbau, dass künftig der Landwehrkreisel überlastet wird, wenn dort zu schnell zu viele Autos ankommen. Sie hat zahlreiche kleinere Änderungswünsche zu dem auf insgesamt 360 Millionen Euro taxierten Schnellwegprojekt formuliert. Insgesamt aber zeigt sich die Kommunalpolitik in Hannover dankbar. „Es ist eine gigantische Investition für Hannover“, freute sich SPD-Ratsfraktionschef Lars Kelich im Frühsommer. CDU-Baupolitiker Felix Semper sagte: „Wir können uns glücklich schätzen, dass der Bund solch eine Rieseninvestition tätigt.“

Feuerwehr: Der Tunnel unter der Hildesheimer Straße wird keine Standstreifen, nicht einmal Pannenbuchten haben. Auf gut 1000 Metern soll der unterirdische Schlauch unter Döhren hindurchführen und bis zu fünf Prozent Steigung haben. Die Berufsfeuerwehr hat für das laufende Planfestellungsverfahren eine brandschutztechnische Stellungnahme abgegeben, in der sie „Abstimmungsbedarf“ formuliert.

Hochwassersichere Querung durch das Landschaftsschutzgebiet Leinemasch: Für einen parallelen Radweg gibt es keine Planung. Quelle: NLStBV

Kein Radweg: Eigentlich sieht der Bund als Standard für den Ausbau von Bundesstraßen Radwege vor und spendiert dafür viel Fördergeld. Auch für den neuen Südschnellweg war ursprünglich ein begleitender Radweg geplant – inzwischen aber wieder verworfen. Dabei hätte ein Radweg auf einem Damm neben den Autospuren eine schnelle und hochwassersichere Maschquerung von Döhren nach Ricklingen und Hemmingen erlaubt. Die Stadt Hemmingen hat sich mit einem einstimmigen Ratsbeschluss dafür eingesetzt, bisher aber ohne Erfolg. Bauingenieur Helmut Hesse schreibt in einer Stellungnahme: „Die Baukosten wären außergewöhnlich gering, weil das Material für den Damm durch den Tunnelaushub zur Verfügung steht – eine derartige Chance ist in den nächsten 100 Jahren nicht zu erreichen.“ Auch der Radfahrclub ADFC hat den Radweg dringend gefordert. In den Plänen ist er jetzt nicht vorgesehen.

Viele Einwendungen: Insgesamt 80 Einwendungen gegen die Trassenführung für den neuen Südschnellweg sind nach Angaben von Regionssprecher Klaus Abelmann eingegangen. Davon stammen 30 von sogenannten Trägern öffentlicher Belange, also etwa Feuerwehr, Naturschutz und Kommunen. 50 kommen von Privatleuten.

Zwei Tage Zeit für Einwendungen

Ende Oktober müssen sich die Planer zwei Tage lang mit den Einwendungen beschäftigen, die im Sommer vorgebracht wurden. Jeder bekommt Gelegenheit, seine Kritik vor einem Gremium noch einmal schriftlich zu begründen. Die Sitzungen sind nicht öffentlich – das ist im streng regulierten Planfeststellungsverfahren immer so.

Ingenieure wie Menke und Hesse hoffen, dort Gehör für ihre Mahnungen zu finden, dass der Ausbau unzeitgemäß ist. Ob die Ortsgruppe der Fridays-for-Future-Bewegung Proteste vor dem Regionshaus plant, wo die Anhörungen stattfinden, steht noch nicht fest.

