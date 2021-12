Hannover

Messestadt, Stadt im Grünen, Eventstadt – Hannover hat viele Vorzüge, Einheimische wissen das. Dennoch hat die niedersächsische Metropole bei einer bundesweiten Umfrage erneut schlecht abgeschnitten. Im Vergleich der Landeshauptstädte rangiert Hannover auf dem vorletzten Platz – nur Saarbrücken halten die Deutschen für noch unattraktiver. Doch was denken die HAZ-Leserinnen und -Leser?

Leser David Bernstein: Warum halten sich die Vorurteile?

Zum Artikel „Wie kann Hannover sein schlechtes Image loswerden?“ vom 17. Dezember:

Es ist wirklich interessant, wie hartnäckig sich Hannover mit Imageproblemen herumschlägt. In den vergangenen Jahren hat sich Hannover – überwiegend – vorteilhaft entwickelt. Die Ära von Stadtbaurat Uwe Bodemann hat der Stadt – und dem Stadtbild – gutgetan. Hannover erfuhr – an verschiedenen Orten (wie beispielsweise auch am Klagesmarkt) – „reparierende Eingriffe“, die dem Stadtbild wirklich guttun! Das neue Backsteingebäude an der U-Bahnstation Werderstraße ist ein ästhetischer und spannender Hingucker, der das Stadtbild wundervoll aufwertet. Bitte mehr davon!

Warum aber halten sich dumme Vorurteile und nicht zutreffende Imageprobleme so hartnäckig? Mir fällt immer wieder auf, dass Hannover kaum eine Präsenz im Fernsehen hat: Es gibt nur wenige Fernsehproduktionen, die in Hannover spielen. Die Filme, die in Hannover gedreht wurden, zeigen interessanterweise nie wirklich die Highlights der Stadt. Hannover erscheint immer wieder eher langweilig und grau. Die „Tatorte“, die in Hannover angesiedelt waren, spielten oft außerhalb der Stadtgrenzen auf dem Land oder begnügten sich mit ein paar lieblosen Stadtimpressionen – gern auf zehn Motive beschränkt. So entsteht natürlich ein (Stadt-) Bild, dass das Image einer langweiligen und grauen Stadt transportiert und konserviert.

Hannover würde auch mehr Mut gut tun: So hätte sich die Stadt beim Erweiterungsbau des tollen Sprengelmuseums mit wirklich hochkarätiger Architektur schmücken können! David Bernstein, Berlin

Leserin Marianne Knaebel: Wir wissen, was wir an unserer Stadt haben

Bitte keine Imagewerbung für Hannover. Wir Hannoveraner wissen, was wir an unserer Stadt haben. Was andere sagen ist egal. Marianne Knaebel, Langenhagen

Leser Norbert Bode: Kein schönes Bild für Gäste

Das bundesweit schlechte Image der Stadt ist sicherlich auch durch die vielen Messebesucher entstanden, die schon bei der Anreise mit dem PKW kilometerweite Lärmschutzwände mit Graffitis und Parolen beschmierte Lärmschutzwände ertragen müssen, entlang der Strassenbahnschienen , Verkehrsinseln nur Unkraut. Jede freie Putz.-oder Klinkerfassade an Brücken oder Gebäuden, beschmiert Der öffentliche Raum ist in einem schmuddeligen Zustand der vollgeschmiert und einen für auswärtige Gäste so nicht zu erwarten war. Leider ist von der Stadtgesellschaft bisher keine Reaktion erfolgt, diesen Zustand zu verändern. Möglicherweise Resignation? Norbert Bode, Hemmingen

Leser Hans-Joachim Golditz: Schöner ist die Steigerung von Schön

Seit rund 10 Jahren bin ich regelmässig in Hannover unterwegs und habe auch als Fußgänger meine Eindrücke gewonnen. Was soll der Gast Hannovers denken, wenn er z.B. mit dem Zug anreist? „Das Bahnhofsquartier soll schöner werden“ titelt die HAZ. Man ist hier also tatsächlich der Auffassung, dass das Viertel (Raschplatz, A.-H.-Platz und Weißekreuzplatz) bereits schön sind? Schöner ist die Steigerung von Schön. Seit Jahren sind die Anwohner genervt vom Elend, Dreck und Lärm. Wenn ich z.B. zu Fuss die Podbi entlanggehe, sehe ich eine vermüllte Strasse vor mir. Die wenigen Papierkörbe sind oft mit Abfällen verstopft. Und das ist nicht die einzige Strasse mit diesem Anblick. Ein Experentierraum des OB an der Oper an einem Sonntag sah nicht einladend aus. Vermüllte Fußwege, verziert mit weißer Farbe in Schlangenlinien, die den Gast zum Schauspielhaus leiten sollten. Das Ihme-Zentrum kann man keinem Gast zumuten, das Steintor ist nach Einbruch der Dunkelheit für viele eine No-Go-Area. Vor dem Neuen Rathaus hatte FFF ein sog. Umweltcamp errichtet. Auch hier, wo der Gast Hannovers das Rathaus besichtigen wollte, hatte er keinen guten Eindruck. Das sind nur ein paar Beispiele, die klarmachen, dass Hannover in diesem Zustand keine vorzeigbare Stadt ist. Wer soll das Problem lösen? Die Verwaltung? Die Verwaltung hat andere Sorgen. Sie lässt ein Gutachten erstellen, um zu erkennen, ob sie in Wort und Schrift korrekt gendert! Hans-Joachim Golditz, Springe

Leser Wolfgang Schneider: Saarbrücken hat’s geschafft

Als jemand, der z.B. in Frankfurt, Mannheim, Wuppertal, Darmstadt, Mainz und weiteren Städten gewohnt hat, fast alle deutschen Großstädte kennt, kann ich die Bewertung nachvollziehen. Saarbrücken z.B. hat seinen zu Recht übel beleumundeten Johannamarkt, er war das, was hier das Steintorviertel ist, zu einem wunderschönen Ort umgewandelt. Und das schon vor vielen Jahren. Hier quält man uns mit Genderstern in der Behördensprache, die nachweislich kaum jemand will. Mit schlecht funktionierenden Ämtern zudem. Man verengt Straßen, um Autofahrern das Einkaufen in der Stadt zu erschweren und beklagt, dass der Einzelhandel zurückgeht. Die Innenstadt wird nicht attraktiver, sie stirbt. Warum sonst steht das Karstadt Haus leer? Muss C&A sich verkleinern, gibt es z.B. Erdmann, Brinkmann nicht mehr. Mehr Menschen werden auch nicht in der City wohnen (wollen), einfach weil es nicht bezahlbar sein wird. Das gegenwärtige Chaos mit den Corona Regeln tut ein Übriges. Wolfgang Schneider, Hannover

Leserin Heike Sünnemann: Überrascht, wie schön Hannover ist

Es darf doch nicht wahr sein! Wer wird denn da befragt und waren diese Menschen schon mal hier? Sind weiter gegangen/gefahren als bis zum Raschplatz bzw. Kröpcke? Mein Freund kommt aus der Nähe von Stuttgart und war/ist immer wieder überrascht, wie schön Hannover ist. Andere Freunde aus Hessen waren nach einem ersten Besuch so begeistert, dass sie mit Freunden eine Städtereise nach Hannover unternahmen. Sie wollen wiederkommen und freuen sich schon auf diesen Besuch! Hannover hat so viel zu bieten: Maschsee, die Leinemasch, die Ricklinger Masch, die Eilenriede, die Herrenhäuser Gärten, die schönen Jugendstilhäuser der Oststadt und der List - und (fast) alles sehr gut in kurzer Zeit mit dem Fahrrad zu erreichen. Hannover ist meine Heimatstadt, in die ich nach 20 Jahren in Celle sehr gern zurückgezogen bin. Ich kann jedenfalls allen Besuchern und Einwohnern eine Stadtrundfahrt ans Herz legen, denn dann ist man sehr überrascht, wie schön unsere Landeshauptstadt wirklich ist! Heike Sünnemann, Hannover

