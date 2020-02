Hannovers schlimmster Nachbarschaftsstreit: Heizung seit Jahren demontiert

Die Kulturen unterschiedlicher Länder an einem Ort versammelt: Beim internationalen Fest der Gruppen und Vereine aus dem Treffpunkt Allerweg in Linden-Süd waren bulgarische Volkstänzen ebenso zu erleben wie Hip-Hop-Vorführungen und afrikanische Trommeleinlagen. Gefeiert wurde im Freizeitheim in Linden-Nord unter dem Motto „Wir leben Vielfalt“.