Hannover

Leine, Leineabstiegskanal, Stichkanal, Ernst-August-Kanal – beim Laufen in Limmer (und Ahlem, Herrenhausen und Linden) geht es (fast) immer am Wasser entlang. Die Route ist insgesamt etwa 10 Kilometer lang, bietet aber Abkürzungen.

Vorbei am alten Limmer

Quelle: Karl Doeleke

Wir beginnen in Limmer an der Ratswiese, wo Leineabstiegskanal, Leine und Fösse aufeinandertreffen. Rechts geht’s nach Linden, wir biegen links ab. Unter hohen Bäumen lassen wir das Wasserkraftwerk Herrenhausen rechts liegen und laufen bald auf den alten Ortskern von Limmer mit Kirche, Fachwerkhäusern und Bauernhof zu. Kurz darauf tauchen Linkerhand der Conti-Turm und die Baustelle der Wasserstadt auf.

Erster Abzweig: Leineabstiegsschleuse

Die Leineabstiegsschleuse. Quelle: Karl Doeleke

Nach gut einem Kilometer erreichen wir am alten Conti-Gelände den ersten Abzweig. Über die Brücke der Leineabstiegsschleuse geht es nach rechts ein kurzes Stück auf Asphalt und leicht bergab am Sportplatz der SG Limmer und dem Volksbad Limmer entlang. Etwas später liegt links der Niedersächsische Motorboot-Club – hier kann man sich entscheiden: Schon jetzt rechts über die Leine in die Leinemasch? Das würde die Strecke um gut drei Kilometer verkürzen. Wir heben uns die Leinemasch für später auf und laufen erst einmal geradeaus, nehmen eine kleine Anhöhe und laufen nun wieder am Kanal und weiter in Richtung Seelze. Ab hier heißt das Wasser Stichkanal.

Fast auf Wasserlinie: Am Stichkanal entlang

Unter Eisenbahnbrücken geht es am Stichkanal entlang zurück Richtung Leinemasch. Quelle: Karl Doeleke

Der Weg bietet nun eine interessante Perspektive – man läuft nämlich fast auf Höhe des Wasserspiegels bis nach Letter, wo an der Autobrücke, die nach Seelze führt, Schluss ist. Weil der Teil der Strecke so schön ist, laufen wir einfach zurück, immer hart am Wasser lang. Je nach Lichteinfall wechselt die Farbe von Grau über Eisblau nach Smaragdgrün. Rechts liegen die Anleger des Wassersportclubs Ahlem, des Bootshafens Hannover und des Landes-Kanu-Verbands, davor kleinere und größere Boote und Kleingärten, die bis ans Ufer reichen. Über das Wasser führen Eisenbahnbrücken.

In die Leinemasch

Ab hier links ab in die Leinemasch: Wo sich am alten Conti-Gelände Stichkanal und Leineabstiegskanal teilen. Quelle: Karl Doeleke

Zurück am Motorbootclub und an der Stelle, wo die noch brachliegende Landzunge der zukünftigen Wasserstadt das Wasser in Stichkanal und Leineabstiegskanal teilt, halten wir uns links. Eine Brücke führt über die Leine, die sich hier durch Wiesen schlängelt. Am nördlichen Ufer der Leine laufen wir auf einem gepflasterten Weg geradewegs Richtung Herrenhausen. Wir befinden uns jetzt in der Leinemasch und im Landschaftsschutzgebiet Mittlere Leine.

Blick von der Brücke in die Leinemasch. Quelle: Karl Doeleke

Fast könnte man vergessen, dass wir uns am Rande einer Großstadt befinden. Doch es dauert nicht lange, da stoßen wir nach gut einem Kilometer auf den Westschnellweg, also schnell weg. Wir folgen der Leine nach rechts, die hier einen Bogen macht und überqueren den Ernst-August-Kanal, der Anfang des 18. Jahrhunderts von der Leine zur Wasserkunst gezogen wurde. Wir folgen dem Kanal etwa einem Kilometer lang bis zu eben dieser Wasserkunst. Es ist mit der schönste Teil der Strecke.

Links Apfelbäume, rechts Wiesen: Die Koppel

Quelle: Karl Doeleke

Links stehen am Ufer des Kanals Apfelbäume. Im Herbst bedienen sich Spaziergänger. Rechts liegt die Koppel, ein Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebiet. Es heißt so, weil die Wiesen früher Teil des königlichen Marstalls waren und dem zugehörigen Gestüt als Pferdekoppel dienten. Die Koppel ist immer noch Grünlandfläche und wird durch Baumreihen aus Eichen, Buchen, Linden und Kastanien gegliedert. Wat- und Wasservögel halten sich dort auf, außerdem unter anderem Rehe, Hasen und am Boden brütende Vögel. Pächter der Wiesen ist ein Landwirt, der dort Heu erntet.

Lesen Sie auch: Hier finden Sie weitere Joggingstrecken

An der Wasserkunst

An der Wasserkunst nach links? Ist die längere Streckenvariante. Quelle: Karl Doeleke

An der Wasserkunst angelangt, dürfen wir uns erneut entscheiden. Wir haben jetzt vier bis sieben Kilometer absolviert, und an manchen Tagen reicht das. Rechts geht es über die Brücken des Wasserkraftwerks Herrenhausen. Dann links, und wir sind nach vier oder etwas mehr als sieben Kilometern wieder am Ausgangspunkt angelangt.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An anderen Tage halten wir uns an der Wasserkunst links und laufen nördlich der Leine noch ein Stück weiter unter dem Schnellweg nach Linden rein, an Kleingärten und dem Dornröschen-Biergarten entlang über die Dornröschenbrücke und dann südlich der Leine zurück nach Limmer.

Von Karl Doeleke