Ruderer, Schlauchboote und jede Menge Stand-up-Paddler, die manchmal nicht stehen, sondern sicherheitshalber lieber knien – auf dem Wasser ist vielleicht noch mehr Verkehr als auf dem Radweg entlang der Ihme. Das erste Sommerferienwochenenede lockt die Menschen in Hannover nach draußen.

„Sonne, Wiese Wasser“: Milena (vorn,28) macht mit ihrer Freundin Antje (28) Pause am Ihmeufer. Quelle: Katrin Kutter

Antje und Milena (beide 28) haben schon lange vor dem Ihmezentrum ihre Decke ausgebreitet: „Hier ist es schön grün und idyllisch“, sagt Milena, die in der List wohnt und an diesem Tag Besuch von ihrer Freundin aus Bielefeld hat. „Wir sind nach dem Frühstück einfach losgefahren, immer am Ihmeufer entlang.“ Antje sagt, sie genieße die Atmosphäre: „Sonne, Wiese, Wasser, das ist schön.“ Milena will ihrer Freundin die schönen Ecken der Stadt zeigen. Von der Innenstadt hat Antje noch nicht viel gesehen. „Aber ich bin ja von Bielefeld auch nicht verwöhnt“, meint sie schmunzelnd.

Auf dem Wasser ist mehr Verkehr als an Land. Quelle: Katrin Kutter

Hinter ihnen zieht gerade ein Schlauchboot vorbei. Zwei junge Frauen liegen rücklings und lassen sich einfach nur treiben, am Boot haben sie ein Gummitier befestigt, auf dem Kaltgetränke lagern. Lust auf ein Gespräch oder gar ein Foto haben die beiden aber nicht.

Sängerin Marianne Knoblauch und Mädchenchorleiter Andreas Felber auf einer Bank am Ihmezentrum. Quelle: Katrin Kutter

Auf einer Bank gegenüber dem Ihmezentrum sitzen Marianne Knoblauch (31) und ihr Partner Andreas Felber (36). „Wir waren gerade beim Geburtsvorbereitungskurs“, erzählt die Sängerin, „und jetzt machen wir einfach nur kurz Pause, um ein Brötchen zu essen.“ Mit ihrem Vokalensemble „So zu singen“ probe sie derzeit viel draußen an der frischen Luft. Andreas Felber, Professor an der Musikhochschule und seit 2019 alleiniger Leiter des Mädchenchores, freut sich, dass die Zeiten des virtuellen Übens vorbei sind. Noch sei es allerdings nicht möglich, mit dem ganzen Chorz zu proben, aber immerhin in Teilgruppen.

Wassersportler auf der Ihme. Quelle: Katrin Kutter

„Eine grüne Oase in der Stadt“

Ein wenig weiter haben Olaf (47), Michael (56), Jasmin (48) und Ingo (50) mit italienischen Keksen, Erdbeeren, Prosecco und niederländischem Bier ein ganz eigenes Picknick kreiiert. „Wir treffen uns oft hier am Ihmeufer“, sagt Jasmin, „das liegt so schön zentral.“ Die einen kommen aus der List und Vahrenwald, die anderen aus Linden. „Das ist so eine Art grüne Oase in der Stadt“, findet Olaf. Der Lärm der Straßenbahn störe da nicht. „Wegen des Wassers ist die Luft so angenehm“, sagt Ingo.

Die Freunde Olaf (47, v.l.), Michael (56), Jasmin (48) und Ingo (50) machen sich einen gemütlichen Nachmittag. Quelle: Katrin Kutter

Hannover statt Barcelona

Jessy (30), Olga (31) und Julia (31) könnten auch in ihrem sommerlichen Outfit auch an der italienischen Riviera flanieren. An diesem Nachmittag aber sind sie auf dem Weg zum Strandleben, um in der Hängematte zu chillen. Bis 2013 haben sie in Braunschweig zusammen Biotechnologie studiert, jetzt arbeitet Julia in Hannover, wohnt in der Südstadt, Jessy in Frankfurt und Olga in Pforzheim, und an diesem Wochenende sehen sie sich zum ersten Mal seit Monaten wieder. Eigentlich wollten die drei im März Jessys 30. Geburtstag in Barcelona feiern, doch dann kam Corona. Und jetzt treffen sie sich eben in Hannover.

Die Freundinnen (v.l.) Julia (31), Olga (31) und Jessy (30) spazieren zum Strandleben. Quelle: Katrin Kutter

Am Anleger am Strandleben haben die Standup-Paddler Anika (44), Jens (48), Anne (35) und Michael (55) Station gemacht. „Das ist ideal hier, man kommt leicht ins Wasser, kann sein Board hier abstellen, etwas essen und trinken“, sagt Anika. Anne hat die Boards vor ein paar Monaten gekauft: „Ich dachte, wenn man schon nicht in den Urlaub fahren kann, kann man eben mit den Kindern Stand-up-Paddeln machen.“

Zwischenstopp am Strandleben (v.l.) Jens (48), Michael (55), Anne (35) und Anika (44) machen eine Pause vom Stand-up Paddling. Quelle: Katrin Kutter

Und jetzt, da das Reisen wieder möglich ist, kommen die Boards eben mit nach Österreich auf den Campingplatz. Inzwischen sind auch die beiden Frauen mit dem Schlauchboot und dem angehängten Gummitier am Anleger eingetroffen, und Jessy, Julia und Olga haben ein Platz in der Hängematte ergattert.

Platz in der Hängematte: Die Freundinnen Julia (31) und Olga (31) Quelle: Katrin Kutter

Biergarten statt Strandurlaub

Jenseits der Brücke im Gretchen-Biergarten wird nicht nur eine Hochzeit gefeiert, hier sitzen auch Jürgen (54) und Christin (30) bei Bier und Limo. Auf ihrer Radtour haben sie auch schon im Strandleben pausiert, eigentlich wohnen sie in der List, aber ans Ihmeufer zieht es sie immer mal wieder. Und diesen Sommer wohl auch noch häufiger, denn ihren ihren geplanten Urlaub in Sandford in den Niederlanden haben sie gestrichen. Sie machen dieses Jahr lieber zu Hause Urlaub.

Kleine Pause im Biergarten Gretchen: Christin (30) und Jürgen (54) Quelle: Katrin Kutter

Von Saskia Döhner