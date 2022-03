Hannovers starke Stimmen singen für die Ukraine

Hannover

Kriegsleid und Fluchtschicksale in der Ukraine bewegen die Menschen – jetzt setzen sich auch zehn Acts aus Hannovers Musikszene ein und helfen mit einem Benefizkonzert. Tinatin, Alina Bach, Joy Bogat, Marei Debertin, Joules the Fox, Nasti, Margarita Luisa Maposse, Noam Bar, Kateryna Agieieva und Avantgarde-Vibraphonistin Masha Kashyna stehen am Donnerstag, 31. März, ab 19 Uhr auf der Bühne.

Der Eintrittspreis von 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) wird in vollem Umfang gespendet. Alle Künstlerinnen verzichten auf eine Gage, das Musikzentrum stellt die Veranstaltungshalle an der Emil-Meyer-Straße 26 kostenfrei zur Verfügung.

Sammlung für Flüchtlingshilfe „Mission Lifeline“

An dem von den Sängerinnen Tinatin Tsereteli und Erika Emerson organisierten Abend werden Spenden für die Mission Lifeline gesammelt, die etwa Medikamententransporte in die Ukraine übernimmt, aber zugleich auch ihren Einsatz bei der Seenotrettung Flüchtender auf dem Mittelmeer weiter aufrechterhält.

Der Abend hilft nicht nur diesem guten Zweck, er bietet zugleich in einer Art Revue mit jeweils rund 15 Minuten pro Act eine Werkschau der zurzeit stärksten und spannendsten Stimmen der Stadt. Und zum Thema des Tages haben sie allemal mit ihrer Musik etwas zu sagen: Agieieva und Kashyna, die zuletzt bei der offiziellen Solidaritätskundgebung in der Ruine der Aegidienkirche spielte, haben ukrainische Wurzeln, Tinatin Tsereteli georgische, Nasti (studiert Klavier unter anderem bei Igor Levit) russische.