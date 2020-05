Hannover

Über diesen Spitzenplatz kann sich Hannover nicht freuen: In keiner deutschen Landeshauptstadt sind die Wohnnebenkosten seit 2016 so stark gestiegen wie in Hannover. Das geht aus einer Studie des Bundes der Steuerzahler (BdSt) hervor. Vor allem die ständigen Gebührenerhöhungen beim Abfall treiben die Preise nach oben. Dieses Jahr sind auch noch die Trinkwassergebühren gestiegen. Und wenn in Kürze die Grundsteuern neu veranschlagt werden, dürfte für viele Mieter und Eigentümer ein weiterer Preisaufschlag hinzukommen.

Nebenkosten in Hannover steigen seit Jahren deutlich an

Seit 2016 sind in Hannover die jährlich ermittelten Gesamtkosten für Abfall, Wasser und Abwasser, Niederschlagswasser und Grundsteuer um 11 Prozent oder fast 200 Euro auf 1960 Euro gestiegen. Der BdSt errechnet die Zahlen jährlich anhand eines dreiköpfigen Musterhaushalts, der in einem kleinen 120-Quadratmeter-Haus in Stadtrandlage wohnt. Im vergangenen Jahr landete Hannover im Gesamtvergleich auf Platz acht – also genau im Mittelfeld der 16 Landeshauptstädte. In diesem Jahr verschlechterte sich der Wert so stark, dass Hannover auf dem fünfteuersten Platz liegt.

Anstieg um fast 78 Euro in einem Jahr

Gegenüber dem Vorjahr sind die Nebenkosten erneut um fast 78 Euro angestiegen. Die Gebühren im Einzelnen:

Abfall: Fast jedes Jahr steigen die Müllgebühren. Deshalb muss der BdSt-Musterhaushalt mit 389,88 Euro inzwischen die bundesweit höchste Belastung tragen. Zum Vergleich: In Schwerin zahlt ein Vergleichshaushalt 135,67 Euro, selbst in München nur 159,12 Euro. Der Mittelwert aller Landeshauptstädte liegt bei 237,61 Euro. Aha begründet die hohen Kosten damit, dass viele Dienstleistungen wie Sperrmüllabfuhr und der Besuch von Wertstoffhöfen gratis seien. Allerdings bietet auch Schwerin laut BdSt-Auflistung kostenlose Wertstoffhofnutzungen an, und die Sperrmüllabfuhr ist dort zumindest einmal jährlich in den Gebühren inbegriffen.

Trinkwasser: In diesem Jahr kam für alle Hannoveraner eine Erhöhung bei den Trinkwassergebühren hinzu. Sie stiegen für den Musterhaushalt um 30,36 auf 343,94 Euro an.

Schmutzwasser: Beim Abwasser hat Hannover seine Gebührenerhöhung bereits von 2018 auf 2019 vorgenommen. Der für den Musterhaushalt errechnete Betrag war da um fast 80 Euro auf jährlich 307,56 Euro geklettert – ein saftiger Anstieg um etwa 35 Prozent. Zur Begründung hieß es, dass die Kläranlage erweitert und die Kanäle saniert werden müssen.

Niederschlagwasser: Die Gebühr muss für Regenwasser gezahlt werden, das nicht auf dem Grundstück versickert, sondern über die Kanalisation abgeleitet wird. Sie ist wohl die einzige Gebühr, die seit der Einführung 2010 stabil geblieben ist. Sie beträgt für den BdSt-Musterhaushalt konstant 88,40 Euro.

Grundsteuer: Hannover liegt mit seinem Hebesatz von 600 Prozent über dem Durchschnitt der Landeshauptstädte. Die Musterfamilie muss 621 Euro zahlen, damit ist die Grundsteuer die größte Kostenposition nach den Abfallgebühren. Die Spannweite unter den Landeshauptstädten ist groß: In Magdeburg müsste ein Vergleichshaushalt 296 Euro zahlen, in Hamburg 1050 Euro. Der Durchschnitt liegt bei 568 Euro.

Steuerzahlerbund : Zu viele Abgaben

In der Berechnung des Steuerzahlerbundes sind auch die Rundfunkgebühren enthalten, die aber bundesweit einheitlich 210 Euro betragen. Der Landesverband kritisiert, dass die öffentliche Hand das Wohnen noch an anderen Stellen verteuert. Etwa bei den Strompreisen, die zu mehr als der Hälfte aus öffentlichen Abgaben bestünden, und den Gaspreisen, wo es gut ein Viertel sei.

Von Conrad von Meding