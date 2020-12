Hannover

Die Hannoversche Kaffeemanufaktur hat in der Kramerstraße ihr viertes Geschäft in Hannover eröffnet und dort den zuletzt ansässigen Feinkosthändler Olioceto ersetzt. Direkt gegenüber der Marktkirche gibt es auf 70 Quadratmetern verschiedene Kaffeesorten mit klangvollen Namen wie „Espresso Furioso“ oder „ Mexico Santa Catarina“. Zu den ersten Kunden gehörten Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD). Sie gratulierten Inhaber Andreas Berndt zur Neueröffnung.

Wie bei den anderen Filialen in Limmer, in der Galeria Kaufhof und dem Werksverkauf in Burgdorf, liegt auch in der Altstadt der Fokus auf dem Verkauf von handgerösteten Bohnen. Daneben gibt es Zubehör für die verschiedenen Zubereitungsarten, Fachbücher sowie Espressotassen und Kaffeelikör. Für 2 Euro können sich Kunden einen Espresso zum Mitnehmen bestellen. Etwas teurer ist ein Cappuccino mit 2,60 Euro.

Dunkle Holzvertäfelung an der Decke und vergoldete Kaffeeschütten – das Design lässt den Laden urig und hochwertig wirken Quelle: Rainer Droese

Im nächsten Jahr will das Team rund um Geschäftsführer Andreas Berndt auch Baristakurse anbieten. Die Kunden sollen ihren Kaffee auch selbst rösten dürfen.

Traum geht in Erfüllung

Für Berndt ist der neue Standort ein lang gehegter Traum gewesen. „Vor zehn Jahren habe ich hier gestanden und gedacht: Dort drin soll der Stammsitz für die Manufaktur sein. Jetzt hat sich die Möglichkeit dazu ergeben“, sagt er. Extra für die neue Filiale hat er einen neuen Kaffee mit dem Namen „Altstadt-Schümli“ kreiert.

Begeistert schwärmt er von der Lage. „Es ist eines der schönsten Gebäude an einem der attraktivsten Plätze der Stadt.“ Denn in dem historischen Gebäude, das 1884 für den Lebensmittelkaufmann Hermann Werner gebaut wurde, befand sich einst nicht nur ein Ladengeschäft des Kaufmanns, sondern unter dem Dach auch eine Rösterei.

Inhaber möchte Signal für die Altstadt setzen

Ausgerechnet während der Corona-Pandemie einen Laden zu eröffnen, ist ungewöhnlich. Berndt sieht das jedoch gelassen. „Eine Neueröffnung ist immer ein Risiko. Ich glaube an die Altstadt und dass wir da Leben reinkriegen“, sagt er. Eine knapp sechsstellige Summe habe er investiert. Der Mietvertrag läuft für die nächsten 20 Jahre.

Belit Onay stimmt Berndt zu: „Die Eröffnung zeigt, dass der Standort Zukunft hat, und kann einen Beitrag zur Belebung des Quartiers leisten.“ Regionspräsident Hauke Jagau sprach von einem mutigen Schritt und wünscht ebenso wie Onay dem Unternehmer viel Erfolg.

Das Geschäft in der Kramerstraße 25 ist montags bis freitags von 9:30 Uhr bis 18 Uhr und sonnabends von 9:30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

Von Inga Schönfeldt