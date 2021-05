Heideviertel

Bis vor knapp einem Jahr war ein eigenes nachhaltiges Unternehmen bloß ein ferner Wunsch von Kim und Ahmed Elmashad. Während des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr hat das frisch verheiratete Paar die Idee in die Tat umgesetzt und das Modelabel Mashtato gegründet. Begonnen haben sie mit einem kleinen Startkapital (Kim als Teilzeit-Projektmanagerin und Auszubildende, Ahmed als Master-Student), inzwischen haben sich die beiden im Heideviertel schrittweise eine Firma aufgebaut, die ressourcenschonende und fair produzierte Kleidung anbietet.

Die Biobaumwolle, aus der Mashtato-Produkte hergestellt wird, verbraucht weniger Wasser, weniger CO2 und weniger Energie als herkömmliche Stoffe. Es dürfen außerdem keine synthetischen Pestizide genutzt werden sowie keinerlei Rückstände von giftigen, allergieauslösenden oder krebserregenden Substanzen enthalten sein. Einige der Kleidungsstücke bestehen zudem aus recycelten PET-Flaschen, die zuvor zu Plastik-Flocken und anschließend zu Garn verarbeitet wurden, aus dem dann die Kleidung gefertigt wird. „Außerdem war es uns wichtig, nur von Lieferanten zu kaufen, die auch faire Arbeitsbedingungen garantieren“, erzählt der 27-jährige Ahmed Elmashad, „dazu zählt auch eine faire Bezahlung der Arbeitskräfte sowie die Gleichberechtigung von Männern und Frauen.“ Produzenten zu finden, die all dies garantieren, war die erste große Herausforderung, die die Unternehmer meistern mussten. Bei einer Fairwear-zertifizierten Firma in Bangladesh ist das junge Paar fündig geworden. „Die Fairwear Foundation ist eine unabhängige Organisation, die Kontrollen bei Produktionsstätten durchführt und wichtige Standards für die Arbeiter sicherstellt – wie Mindestlöhne, Krankenversicherungen und humane Arbeitszeiten“, erklärt das Gründer-Duo. „In der Fabrik unseres Produzenten wird zum Beispiel auch Kinderbetreuung angeboten.“ Vor Ort waren Kim und Ahmed jedoch noch nicht.

Kreative Motive

Neben ressourcenschonender, nachhaltiger und fairer Herstellung, zeichnet sich die Mode des jungen Labels auch durch ausgefallene Druckmotive aus. Die zahlreichen Designs dafür stammen ausschließlich von Kim, die zeitgleich eine Ausbildung zur Mediengestalterin macht. „Ich übernehme den kreativen Teil, während Ahmed sich um die Finanzen kümmert“, erzählt die junge Frau.

Auf Expansionskurs: Kim und Ahmed Elmashad wollen ihre Mode künftig auch in hannoverschen Boutiquen anbieten. Quelle: Christian Behrens

Natürlich ist die Pandemie auch für Kim und Ahmed eine zusätzliche Herausforderung. „Eigentlich wollen wir unsere Produkte in einigen lokalen Geschäften platzieren“, erzählt Kim, „aufgrund des ständigen Lockdowns war das bisher nur für einen recht kurzen Zeitraum in einem Geschäft möglich.“ Somit mussten die jungen Unternehmer sich größtenteils über Internetplattformen vermarkten. „Sich bemerkbar zu machen ist in der Online-Welt viel schwieriger als in einem Laden, an dem man zufällig vorbei gehen kann“, sagt Ahmed. „Wir haben schließlich sehr darauf gesetzt, unsere Website ansprechend zu gestalten und unseren Kunden eine möglichst persönliche Beratung anzubieten.“

Auf Expansion ausgelegt

Kim und Ahmed planen bereits, ihr Zwei-Personen-Unternehmen zu vergrößern. „Wir möchten uns ganz langsam hocharbeiten, um mit der Zeit auch Teile des Profits spenden zu können oder davon weitere nachhaltige Projekte zu finanzieren“, erklärt Ahmed, der aktuell seinen Master in Elektrotechnik macht. Die beiden haben das Ziel, Menschen in Ländern zu unterstützen, die noch immer von unhygienischen und umweltschädlichen Bedingungen betroffen sind. „An Ideen mangelt es uns nicht“, erzählt Kim begeistert, „mit dem Bau von Solaranlagen kann vielen Menschen ein besseres Leben ermöglicht werden.“ Um solche Projekte zu realisieren, braucht es jedoch erst einmal ein gewisses Grundkapital, das sich das Paar mit seinem ersten Start-Up erarbeiten möchte. „Zurzeit fließt fast jeder Cent, den wir im Verkauf gewonnen haben, zurück in die Firma“, sagt Kim, „so bauen wir uns das Kapital bei laufendem Betrieb langsam auf.“

Mit der Zeit wollen Kim und Ahmed Elmashad ihre Produkte auch außerhalb ihres Online-Shops anbieten. Sobald die Läden wieder frei öffnen sollen Mashtato-Produkte in verschiedenen Boutiquen in Hannover und auch in weiteren Städten zum Verkauf angeboten werden. Zudem soll das Sortiment demnächst auch um Kinderkleidung und Kleider erweitert werden. Aktuell gibt es T-Shirts für je 29,99 Euro oder 32,99 Euro, Pullover für 56 Euro sowie Hoodies für 70 Euro zu kaufen.

Von Sheila Dierks