Hannoversche SPD-Abgeordnete Kerstin Tack will nicht wieder in den Bundestag

Zehn Jahre war Kerstin Tack ( SPD) Mitglied des Bundestags – jetzt ist Schluss. Nach Informationen der HAZ will die 51-jährige Hannoveranerin im nächsten Jahr nicht wieder kandidieren. Sie hat sich als engagierte Sozialpolitikerin einen Namen gemacht. Die Debatte um ihre Nachfolge im Wahlkreis Hannover-Nord ist bereits im Gange.

Bisher drei Frauen und ein Mann als Nachfolger im Gespräch

Mehrere Namen sind im Gespräch. Immer wieder wird Lea Karrasch aus dem SPD-Ortsverein Vahrenwald-List genannt. Auch die SPD-Ratsfrau und schulpolitische Sprecherin Afra Gamoori spielt eine Rolle in der Diskussion um die Tack-Nachfolge, ebenso die Unternehmerin Jasmin Arbabian-Vogel. Als bisher einziger Mann taucht der Name des Arztes Wjahat Waraich aus dem Ortsverein Vahrenheide-Sahlkamp auf. Ob es am Ende auf eine Kampfkandidatur hinausläuft, bleibt abzuwarten – und hängt vermutlich auch davon ab, wer noch seinen Hut in den Ring wirft.

Den Wahlkreis Hannover-Nord hat Tack drei Mal direkt gewonnen. Für die SPD steht also viel auf dem Spiel.

