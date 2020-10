Hannover

Seit einem Jahr hält die Türkei Yüksel Weßling fest, nun steht der früheren hannoverschen Sozialpädagogin ein Prozess in Istanbul bevor. Das Verfahren ist für den 2. Dezember angesetzt. Der 64-Jährigen wird vorgeworfen, „Mitglied in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung“ zu sein. Am 14. Oktober 2019 wurde die ehemalige Rathaus-Mitarbeiterin des Fachbereichs Jugend und Familie auf dem Flughafen Istanbul festgenommen, als sie nach der Beerdigung ihres Bruders zurück nach Bonn wollte, wo sie heute lebt. Vier Tage saß sie in Haft, seither darf die Rentnerin nicht nach Deutschland ausreisen.

Mahnwache am Freitag am Kröpcke

Mit einer Mahnwache, organisiert von Hannovers ehemaligen Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg, wollen nun am Freitag (15 bis 17 Uhr am Kröpcke) verschiedene Organisationen auf die Lage der 64-Jährigen aufmerksam machen. Die Vorwürfe seien „völlig absurd“, die Anklageschrift belege keine der Vorhaltungen, aufgelistet seien stattdessen Presseberichte über Veranstaltungen, an denen die vielfach engagierte Sozialpädagogin teilgenommen habe, darunter auch eine Veranstaltung in Köln gegen das türkische Präsidialsystem.

Anzeige

Entscheidend, ob Erdogan „den Daumen hebt oder senkt“

Schmalstieg und Veranstalter fordern Berlin auf, sich energisch für die Freilassung von Yüksel Weßling und weiteren 60 Festgesetzten einzusetzen. „Schluss mit lustig. Die Bundesregierung muss von Erdogan verlangen, dass alle deutschen Staatsbürger sofort ausreisen dürfen. Die Türkei ist kein Rechtsstaat.“ Schmalstieg hat den Eindruck, entscheidend sei, ob Präsident Recip Erdogan „den Daumen hebt oder senkt“. Die Unterzeichner fordern zudem, das Verfahren gegen Yüksel Weßling unverzüglich einzustellen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Veranstalter der Mahnwache sind Gesamtpersonalrat der Stadt Hannover, verdi-Hannover, Friedensbüro, der Verein Kargah sowie der Freundeskreis Hannover-Diyarbakir. Mehr als 250 Menschen haben inzwischen einen Aufruf unterzeichnet, der die Freilassung von Yüksel Weßling fordert. Darunter sind etwa Ministerpräsident Stephan Weil, Oberbürgermeister Belit Onay, die frühere Landesbischöfin Margot und Käßmann und der Kölner Schriftsteller Günter Wallraff. Er hatte sich bereits angeboten, das Verfahren in Istanbul als Prozessbeobachter zu begleiten.

Von Gunnar Menkens