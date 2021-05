Hannoversche Volksbank schließt Beratungscenter in Ricklingen

Hannover

Quer durch die Bankenbranche schmilzt das teure Filialnetz der Geldinstitute. Auch die Hannoversche Volksbank baut ihr Geschäft gründlich um. Sie gibt Standorte ganz auf oder richtet sie auf Selbstbedienung (SB) aus. Auch die Ricklinger bekommen den Strukturwandel jetzt zu spüren: Ende Juni ist in der Filiale Pfarrstraße Schluss mit persönlicher Betreuung durch Bankenmitarbeiter.

Aus dem Beratungscenter wird eine reine SB-Einrichtung. Das hannoversche Traditionsunternehmen will also nicht ganz verschwinden; es sieht in dem Wandel auch kaum Nachteile für Kunden. Viele Anwohner und der Bezirksrat Ricklingen sind da anderer Ansicht. Sie werten den Rückzug als Verlust, der vor allem Ältere trifft.

Bürger sammeln Unterschriften für den Erhalt

Die Menschen bräuchten auch Ansprechpartner vor Ort für ihre Bankgeschäfte, findet Anwohner Albert Koch. Der Ricklinger saß lange im Bezirksrat und betonte dort stets die Bedeutung wohnortnaher Versorgung. „Der Rückzug ist nicht richtig“, kritisiert er.

Das sah auch der Bezirksrat so, der kurzerhand in seiner jüngsten Sitzung eine Resolution verabschiedete. Darin forderte er die Volksbank auf, das Beratungsangebot an der Pfarrstraße nicht aufzugeben. Bürger würden bereits Unterschriften für den Erhalt sammeln, begründen die Bezirksratsfraktionen. Das Gremium erwarte „von einer Genossenschaftsbank deutlich mehr Bürgernähe“. Das Unternehmen solle seine Entscheidung noch einmal überdenken. Es sei nicht allen Kunden zuzumuten, die längeren Wege zu einem persönlichen Beratungsgespräch auf sich zu nehmen.

Das hat die Volksbank vor

Am 30. Juni dieses Jahres schließt das Beratungscenter. Die Mitarbeiter wechseln dann zum sogenannten Kompetenzcenter der Volksbank in Hannovers Innenstadt. Dort will das Unternehmen Beratungsangebote bündeln. An der Pfarrstraße 45 gibt es ab 1. Juli nur noch ein reines SB-Center mit Automaten für Geldgeschäfte und Bareinzahlungen sowie -abhebungen. „Dieses SB-Angebot ist unbefristet geplant“, betont Sprecher Marko Volck.

Was mit den nicht mehr benötigten Geschäftsräumen passiert, ist noch nicht klar. Die Bank bleibt vorerst Mieterin. Nahe gelegene Alternativen gibt es derzeit noch in der Badenstedter Filiale samt persönlichem Service. Das Beratungscenter Wettbergen besteht zwar weiterhin. Allerdings sei dort bis auf Weiteres kein persönlicher Service möglich, wie das Unternehmen auf seiner Webseite mitteilt.

Volksbank: „Keine wirtschaftlichen Alternativen“

In Linden wird kräftig umgebaut: Der traditionelle Standort an der Minister-Stüve-Straße wird zum Jahresende aufgegeben. Das Gebäude wird abgerissen, dafür entstehen Neubauwohnungen. Auch an der Limmerstraße wandelte die Bank ihre Niederlassung erst 2020 in ein SB-Center um. Im Gegenzug baut das Unternehmen noch in diesem Jahr seinen Standort an der Lindener Falkenstraße aus. In einem derzeit im Entstehen begriffenen Neubau soll eine neue Filiale inklusive persönlichem Service entstehen.

Aus Sicht der Volksbank gibt es für die Änderungen keine wirtschaftlichen Alternativen. Beratung sei zwar wichtig, sagt Sprecher Volck, „aber das bedarf auch einer modernen, angenehmen Atmosphäre“. Die wolle man für Kunden – auch aus Ricklingen – an der Kurt-Schumacher-Straße in der City schaffen. Digital und per Telefon würden heute erheblich mehr Geschäfte erledigt als im direkten Kontakt. Auch in Ricklingen habe der Kundenstrom seit Jahren massiv nachgelassen, berichtet Volck. Man könne auch nicht mehr pauschal sagen, dass ältere Menschen wenig Onlinebanking nutzten. „Da folgen jetzt Generationen, die auch schon im Arbeitsleben mit dem PC gearbeitet haben.“

