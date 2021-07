Kronsberg

Nachdem die Chorgruppen des Vereins Kronsberg Chöre eine Zeitlang an der frischen Luft üben musste, dürfen die Proben jetzt wieder unter den geltenden Corona-Regeln in den Räumlichkeiten im Stadtteilzentrum Krokus stattfinden. Der Kinderchor der Kronsberg Chöre, die Krokids, kann sich über eine Auszeichnung von der Deutschen Chorjugend freuen. Die Sechs bis Elf-Jährigen haben den Kinderchorlandpreis Niedersachsen gewonnen. Die Chormitglieder freuen sich über die Würdigung und das Fördergeld in Höhe von 1500 Euro. Das Fördergeld solle den Krokids direkt zugute kommen und in kommende Projekte investiert werden und anfallende Kosten für Stimmbildung decken.

Integrativer Ansatz überzeugt Jury

Bei dem Preis stehen Werte wie Vielfalt, Partizipation und gesellschaftliche Verantwortung im Vordergrund. „Die Krokids unter der Leitung von Stefanie Paul beeindruckten die Jury am meisten und überzeugten vor allem mit integrativen und interdisziplinären Ansätzen“, wurde der Verein von der Jury gewürdigt. Am Auswahlverfahren entschieden Vertreter und Vorstandsmitglieder des Niedersächsischen Chorverbandes, der Deutschen Chorjugend und niedersächsische Politiker.

Die Jury lobte die Chorgruppe auch für die rücksichtsvolle Gemeinschaft in Verbindung mit dem ganzheitlichen Verständnis von Musikvermittlung. Als positiv hervorgehoben wurde auch, dass die Kinder eine intensive Stimmbildung erhalten, ihr Rhythmusgefühl ausgebildet und gefördert wird und auch Aspekte wie Tanz, Bewegung und Theater mit in das Programm einfließen. Zudem können sich die Kinder kreativ bei der Entwicklung von Musiktheaterstücken und Themenkonzerten einbringen.

Preisverleihung im Internet

Die feierliche Preisverleihung fand zunächst nur im Internet statt. Die „analoge“ Zeremonie findet auf der Singbus-Bühne während der bundesweiten Singbus-Tour bis zum 29. November statt. In Niedersachsen hatte der Bus bereits vom 10. bis 18. Juni Halt gemacht. Als Gewinnerchor bekommen die Krokids die Möglichkeit, beim Vernetzungs- und Fachtreffen in Niedersachsen aufzutreten oder eine offene Probe abzuhalten.

Rund 100.000 Kinder und Jugendliche in rund 3.500 Chören und Ensembles – die Deutsche Chorjugend (DCJ) ist die größte Interessenvertretung junger Sänger in Deutschland. Unter dem Dach des Deutschen Chorverbandes ist sie in Landesjugendverbänden organisiert. Mit dem Kinderchorland möchte die Deutsche Chorjugend erreichen, dass es in jedem Orte einen Kinderchor gibt – vor allem im ländlichen Raum. Die Chöre sollen sich untereinander vernetzen und die bereits bestehenden Kinderchöre bei einer musikalisch-pädagogischen Umsetzung unterstützen.

Die Kronsberg Chöre e.V. bestehen seit Mai 1999 und sind im Expo-Stadtteil Kronsberg angesiedelt. Der Verein besteht aus vier Gruppen, die alle donnerstags proben. Die Gruppe der Drei- bis Sechsjährigen, der sogenannte Musikgarten, muss aufgrund der Corona-Regelungen gerade pausieren. Aktuell sucht der Verein sucht Kinder und Jugendliche, die Spaß am Singen haben und sich an einem musikalischen Projekt im nächsten Jahr beteiligen wollen. Interessierte Eltern sind eingeladen, sich bei Jugendleiterin Susann Müller unter krokids@t-online.de zu melden. Für den gemischten Chor werden männliche Stimmen gesucht.

Von Lisa Eimermacher