Ein Trickbetrüger hat in Hannover-Bothfeld Bargeld, Schmuck und Sparbücher erbeutet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich der Unbekannte einen Tag zuvor als Wasserwerker ausgegeben und damit eine Seniorin am Gedrathof überrumpelt. Der Mann hatte seinem Opfer vorgegaukelt, die Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen zu müssen.

Laut Behördensprecher Mirco Nowak hatte der Trickbetrüger die ältere Frau gegen 11 Uhr beim Verlassen des Mehrfamilienhauses abgefangen. Die beiden begaben sich zurück zur Wohnung, „wo die Bewohnerin in der Küche sowie im Badezimmer Unterschränke ausräumen sollte“. Während die Seniorin damit beschäftigt war, nutzte der Unbekannte die Gelegenheit und durchsuchte alle Räume nach Wertsachen.

Täter ist korpulent und spricht Hochdeutsch

Kurz darauf habe der Trickbetrüger das Haus wieder verlassen, erst später bemerkte die ältere Frau den Verlust der Wertsachen. „Die Schadenshöhe kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden“, sagt Nowak. Nach Angaben des Opfers war der korpulente Unbekannte Ende 20, etwa 1,70 Meter groß und sprach Hochdeutsch. Der Täter hat sehr kurze Haare und trug eine schwarze Hose, dazu einen schwarzen Arbeitsblouson und halbhohe, schwarze Stiefel. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05 11) 109 55 55.

Von Peer Hellerling