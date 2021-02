Hannover

Am Kronsberg entsteht in Kürze die Okösiedlung Ecovillage, in der es auch Tiny-Houses geben soll. Die städtische Wohnungsgesellschaft Hanova aber prescht jetzt vor: An der Roesebesckstraße in Linden-Süd errichtet sie ein Bauwerk mit vier Tiny-House-Wohnungen.

Tiny-Houses in Linden-Süd: Bewerbung startet

Die Wohnform ist auf Minimalismus ausgerichtet: Auf jeweils 28 Quadratmeter Wohnfläche finden ein Hauptraum, Küche und Duschbad sowie auf einer zweiten Ebene der Schlafbereich. 7,20 mal 3,90 Meter messen die Grundrisse, hinzu kommt eine Terrasse. 490 Euro soll die Kaltmiete betragen. Das liegt deutlich über 10 Euro pro Quadratmeter, dafür sind es besondere Wohnungen, die es sonst in Hannover noch nicht gibt.

Transparentes Konzept: So sollen die Tiny-Houses in Linden-Süd aussehen. Quelle: Illustration: Staub/Entwurf: Kodasema

Die Küche ist bereits integriert, Fußbodenheizung wird installiert, ein Lüftungssystem sorgt für effiziente Temperatursteuerung. Den vier Mietparteien steht ein per App buchbares Lastenrad zur Verfügung, und auch ein LED-Konzept für Innen- und Außenbeleuchtung gehört zu den Tiny-Reihenhäusern.

Bewerbung jetzt möglich

Hanova will die Wohnungen bis Sommer 2022 fertigstellen lassen, die Baugenehmigung ist nach Angaben von Hanova-Geschäftsführer Karsten Klaus schon erteilt. Wer sich bewerben will, kann das jetzt schon tun. Da Hanova mit hoher Nachfrage rechnet, geht die Vormerkung nur über www.tiny.hanova.de im Internet.

„Tiny-House ist Lebensgefühl“

„Als kommunaler Immobilienkonzern sehen wir uns in der Verantwortung, die Stadtentwicklung aktiv mitzugestalten und hier auch als Vorreiter neue Wohnimpulse zu setzen“, sagt Geschäftsführer Klaus. Das Tiny-House-Lebensgefühl und die damit verbundene Suffizienz, also die Selbstbeschränkung, lägen im Trend. Die Mikrohäuser böten „auf minimalen Raum Platz für das Notwendige, haben eine grüne Umgebung und liegen zentral in Linden-Süd“, sagt Klaus. „Tiny-Houses sind eine attraktive Möglichkeit für die urbane Nachverdichtung.“

Von Conrad von Meding