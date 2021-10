„Hans im Glück“: Burgerkette eröffnet in Hannovers Innenstadt

Hannover

Die Burgerkette „Hans im Glück“ hat am Mittwoch in Hannovers Innenstadt ihre erste Filiale eröffnet. An der Limburgstraße im Steintorviertel fällt vor allem der 105 Quadratmeter große Außenbereich auf – hier gibt es laut dem Unternehmen insgesamt 174 Sitzplätze, die sich fast bis zur Ecke Osterstraße erstrecken. Der Innenbereich des Restaurants im sogenannten Limhof, einem Neubau, ist mit 210 Quadratmetern und 193 Plätzen noch größer.

Helle Möbel, Birkenstämme und viele Pflanzen

Nach den Märchen der Gebrüder Grimm hat die Burgerkette „Hans im Glück“ die meisten ihrer Getränke und Speisen benannt. Die Kette bezeichnet sich als Burgergrill und Bar. Ihre Schwerpunkte liegen auf Burgern und Cocktails. Das Design, was „Hans im Glück“ auch in seinen anderen Filialen zeigt, ist auch in Hannover angekommen: Helle Möbel stehen hier neben den typischen raumhohen Birkenstämmen und vielen Pflanzen.

Die 174 Außenplätze von „Hans im Glück“ erstrecken sich über weite Teile der Limburgstraße. Quelle: Tomma Petersen

Bereits vor mehreren Jahren sei die Entscheidung für eine neue Filiale am Standort Hannover gefallen, heißt es vom Unternehmen. In anderen Städten ist die Kette bereits länger aktiv, in Niedersachsen etwa in Oldenburg und Göttingen.

„Hans im Glück“ in Hannover setzt auf edlere Burger

Thomas Hirschberger gründete 2010 das Franchise-Unternehmen in München. Seitdem ist „Hans im Glück“ stark gewachsen und setzt auch große Fast-Food-Ketten McDonalds und Burger King unter Druck. Das Unternehmen fokussiert sich dabei auf edlere Burger. Nachdem „Hans im Glück“ die Zusammenarbeit 2016 die Zusammenarbeit mit einem wichtigen Franchisenehmer beendete, schrumpfte die Anzahl der Filialen schlagartig.

Grund dafür war ein Streit zwischen den Geschäftspartnern. Zwölf Standorte vor allem in Norddeutschland firmieren seitdem unter der Marke „Peter Pane“. Im vergangenen Jahr verkaufte Gründer Hirschberger seine Anteile, 90 Prozent am Unternehmen, an die Gründer von „Backwerk“, Dirk Schneider und Hans-Christian Limmer.

In Hannovers Innenstadt hat „Hans im Glück“ nun dienstags bis sonnabends von 12 bis 23.30 Uhr geöffnet – die Küche ist bis 22 Uhr in Betrieb.

Von Tomma Petersen