In Hannover macht bald ein neues Burgerrestaurant auf: Die Kette „Hans im Glück“ eröffnet Mitte Oktober ihren ersten Standort in der Landeshauptstadt. In der Limburgstraße 2, direkt neben dem Fairen Kaufhaus, sollen 193 Gäste im Restaurant und 174 Menschen auf den Außenflächen Platz finden. Ein genauer Öffnungstermin steht nach Angaben des Unternehmens noch nicht fest.

Birkenstämme sind Markenzeichen

Derzeit bereiten Handwerker die Eröffnung des Restaurants in der Innenstadt vor. Schon jetzt ist das markante Design der Kette mit den Birkenstämmen von außen zu erkennen. Das Restaurant liegt im Limhof, einem Neubau.

Die Kette bezeichnet sich als Burgergrill und Bar. Schwerpunkte liegen auf Burgern und Cocktails. Angelehnt an die Erzählung der Brüder Grimm haben die Speisen und Getränke bei „Hans im Glück“ teils märchenhaft klingende Namen.

Die Entscheidung für einen Standort in Hannover sei bereits vor mehreren Jahren gefallen, heißt es vom Unternehmen. Hannover sei als Hauptstadt Niedersachsens vielversprechend. In anderen Städten ist „Hans im Glück“ bereits länger aktiv, in Niedersachsen etwa in Oldenburg und Göttingen.

Das Franchise-Unternehmen wurde 2010 von Thomas Hirschberger in München gegründet. Seitdem ist „Hans im Glück“ stark gewachsen und setzte auch die großen Fast-Food-Ketten McDonalds und Burger King unter Druck. Besonders um das Jahr 2015 war das Unternehmen mit dem Fokus auf – im Vergleich zu Fast-Food-Restaurants – edleren Burgern populär.

2016 verringerte sich die Anzahl der Filialen schlagartig, nachdem „Hans im Glück“ die Zusammenarbeit mit einem wichtigen Franchisenehmer beendete. Grund dafür war ein Streit zwischen den Geschäftspartnern. Zwölf Standorte vor allem in Norddeutschland firmieren seitdem unter der Marke „Peter Pane“.

Im vergangenen Jahr verkaufte Gründer Hirschberger seine Anteile, 90 Prozent am Unternehmen, an die Gründer von „Backwerk“, Dirk Schneider und Hans-Christian Limmer. Mittlerweile gibt es 83 Standorte von „Hans im Glück“ in Deutschland. Außerdem ist das Unternehmen in Österreich, der Schweiz und Singapur aktiv.

