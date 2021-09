Hannover

Der erste Patient, bei dem eine Lungenkrebs-Erkrankung im mobilen Truck frühzeitig diagnostiziert wurde, konnte jetzt erfolgreich behandelt werden. „Der Patient ist in der vergangenen Woche an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) operiert worden“, sagt Lungenfacharzt Professor Tobias Welte. Die Diagnose hat der Patient bei der Früherkennung im mobilen Truck anlässlich des Hanse-Vorsorgeprogramms erhalten. „Der Lungenkrebs konnte früh diagnostiziert und kurativ operiert werden“, so Professor Welte. Kurativ bedeutet eine Therapie mit dem Ziel der Heilung. Mittlerweile ist der Mann bereits wieder aus der Klinik entlassen.

Das bisher größte deutsche Programm zur Früherkennung von Lungenkrebs mit jährlich mehr als 12.000 Probanden ist am 23. Juli in Hannover gestartet. Drei Lungenzentren in Norddeutschland laden Frauen und Männer im Alter zwischen 55 bis 79 Jahren zum kostenlosen Lungencheck ein. Zielgruppe des sogenannten Hanse-Vorsorgeprogramms sind (Ex-)Raucherinnen und Raucher, die ein erhöhtes Risiko für Lungenkrebs aufweisen.

Lungenscreenung erhöht Heilungschancen

Bis zu 5000 Personen pro Jahr und Standort erhalten die kostenlose Untersuchung mit einer modernen Niedrigdosis-Computertomografie (CT) in dem mobilen, wie eine kleine Klinik ausgestatteten Studientruck, der im Zwei-Wochen-Rhythmus zwischen den drei Standorten Hannover, Lübeck und Großhansdorf bei Hamburg pendelt. Derzeit steht der Truck wieder für zwei Wochen in der Landeshauptstadt.

Lungenkrebs verursacht im frühen Stadium oftmals keine Beschwerden und wird häufig erst im fortgeschrittenen oder metastasierten Stadium diagnostiziert, was die Heilungsaussichten verschlechtert. „Die mittlere Überlebensrate nach Diagnose liegt bislang bei rund 1,5 Jahren“, so Professor Welte. Es ist die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache bei Frauen und die häufigste bei Männern. Mittlerweile zeigen jedoch Studien, dass mittels Niedrigdosis-CT Lungentumore frühzeitig erkannt und damit die Lungenkrebssterblichkeit verringert werden kann.

Von Susanna Bauch