Hannover

Beamte der Bundespolizisten haben am Dienstag im Hauptbahnhof Hannover zwei Männer festgenommen, die zuvor beim Fahren ohne Fahrschein erwischt worden waren. Sie sollen in einem beschleunigten Verfahren verurteilt werden. Derzeit befinden sie sich in Absprache mit der Staatsanwaltschaft im Polizeigewahrsam. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 22 Jahre alten Mann aus Somalia und einen 26-jährigen Polen.

Verdächtiger zeigt sich uneinsichtig

Der Somalier hält sich seit 2014 in Deutschland auf. Er ist bereits wegen diverser Gewaltdelikte, Urkundenfälschung, Sachbeschädigung und Leistungserschleichung bei den Behörden bekannt. Der Pole wurde wenige Stunden vor seiner Festnahme in Hannover in Köln schon beim Schwarzfahren erwischt. Das hielt ihn allerdings nicht davon ab, in der Domstadt ohne Bargeld und Fahrschein in einen Intercity Express Richtung Hannover zu steigen. Der Mann zeigte sich bei seiner erneuten Festnahme völlig uneinsichtig und gab an, anschließend Richtung Berlin weiter fahren zu wollen.

Von tm