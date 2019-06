Hannover

Ein 57-jähriger Schwarzfahrer ist am Freitag in Hannover einem Schnellverfahren zu zwei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Beamte der Bundespolizei hatten den Rumänen einen Tag zuvor im hannoverschen Hauptbahnhof festgenommen. Er war in der 1. Klasse in einem ICE von Köln in Niedersachsens Landeshauptstadt gereist, hatte aber keinen gültigen Fahrschein.

Die weitere Überprüfung des Wohnungslosen ergab: Der 57-Jährige hat bereits vier Mal in Haft gesessen, ist acht Mal erkennungsdienstlich behandelt worden und ist den Behörden unter 15 verschiedenen Namen bekannt. Aktuell wurde er in Niedersachsen, Hamburg und Rheinland-Pfalz wegen Diebstahls und Erschleichen von Leistungen gesucht.

Von Tobias Morchner