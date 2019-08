Hannover

Die Bundespolizei fahndet nach sechs mutmaßlichen Anhängern von Hannover 96. Die Verdächtigen sollen in der Nacht zu Sonntag im Hauptbahnhof zwei Fans des SV Werder Bremen attackiert haben. Wie die Behörde mitteilt, waren die sechs Männer gegen 23.15 Uhr am Gleis elf in den Regionalexpress 44 44 gestürmt, in dem die beiden Bremer-Fans saßen. Im Zug traten und prügelten sie auf ihre Opfer ein. Anschließend flohen die Schläger. Die Bremer Fans blieben trotz der Attacke unversehrt und konnten ihre Fahrt fortsetzen.

Die Überprüfung der Videoaufzeichnung im Bahnhof ergab, dass vier der Täter anschließend in einen Metronom in Richtung Göttingen gestiegen sind. Die Ermittler haben ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und weiteres Videomaterial angefordert. Zudem suchen sie dringend Zeugen. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Nummer (0511) 30 36 50 entgegen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von tm