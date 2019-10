Hannover

Neue Pläne für den Ausbau des Sicherheitskonzepts rund um den Hauptbahnhof Hannover: Nach der Einrichtung einer besonderen Kontrollzone der Polizei im vergangenen Juni will die Stadt nun rund um den hinteren Bereich des Bahnhofs auch noch eine Verbotszone für gefährliche Gegenstände wie Schlagstöcke, Baseballschläger und Taschenmesser einrichten. Gegenstände, die nicht unter das Waffengesetz fallen, aber immer wieder bei Gewalttaten benutzt werden, sollen in der neuen Zone künftig tabu sei. Im Neuen Rathaus haben Ordnungsdezernent Axel von der Ohe und Polizeipräsident Volker Kluwe jetzt die geplante Verordnung vorgestellt.

Rat der Stadt muss grünes Licht geben

Sollten diese Pläne im Rat der Stadt eine Mehrheit finden, soll die Verbotszone laut von der Ohe zunächst für drei Jahre gelten. Er begründete die Notwendigkeit der neuen Verordnung mit greifbaren Zahlen: „Rund um den Hauptbahnhof wurden im vergangenen Jahr 994 Gewaltdelikte registriert. Rund 820 davon waren Körperverletzungen, von denen 50 Prozent mit Waffen begangen wurden. In etwa 20 Prozent der Taten wurden die gefährlichen Gegenstände benutzt, die künftig in der neuen Verbotszone nicht mehr erlaubt sein sollen“, sagte von der Ohe. Es gebe keinen Grund, sich mit Knüppeln oder Messern in diesem Bereich aufzuhalten. Das Verbot soll demnach täglich in der Zeit von 21 Uhr abends bis 6 Uhr morgens gelten – hinter dem Bahnhof, einschließlich dem Raschplatz. Das entspreche zeitlich und räumlich der Zone, in der rund 70 Prozent der Straftaten verzeichnet würden. Mit der zeitlichen Beschränkung werde auch die Verhältnismäßigkeit gewahrt, sagte von der Ohe.

Ordnungsdezernent Axel von der Ohe Quelle: Moritz Frankenberg

Überprüfung nur bei Verdachtsfällen

Überwachen will die Stadt die neue Verbotszone mit dem kommunalen Ordnungsdienst und gemeinsam mit der Polizei. „Überprüft werden Passanten aber nur präventiv, wenn der Verdacht und ein Risiko bestehen, dass eine Situation eskalieren könnte“, sagte von der Ohe. Verbotene Gegenstände wollen Stadt und Polizei dann sicherstellen. Als Ordnungswidrigkeit drohen dann Geldbußen im unteren dreistelligen Bereich. Im Bahnhof soll das Verbot jedoch nicht gelten. „Dort ist die Bundespolizei zuständig und dort gilt das Waffengesetz. Reisende sollen auch nicht davon abgehalten werden, mit diesen Gegenständen zu reisen“, sagt Polizeipräsident Kluwe.

Stellwerk gehört nicht zur Verbotszone

Tabu sollen künftig hinter dem Bahnhof gleich eine ganze Reihe von Gegenständen sein – und zwar solche, die bislang statistisch besonders häufig bei Straftaten benutzt wurden: Baseballschläger, Taschenmesser, Äxte, Beile, Knüppel aller Art, Reizstoffsprühgeräte und Handschuhe mit harten Füllungen. Aus der Verbotszone – sie entspricht laut Kluwe nahezu der neuen Polizeikontrollzone – herausgenommen wurde bewusst der Bereich am Stellwerk. „Wir wollen die Drogenabhängigen dort nicht vertreiben, wo es Unterstützungangebote für sie gibt“, sagte von der Ohe.

Polizeipräsident Volker Kluwe Quelle: Moritz Frankenberg

Kein ähnliches Modell für Steintor geplant

Nicht geplant ist es laut Stadt, die Verbotszone auch im Bereich des Steintors einzuführen. Einerseits würden dort schwerpunktmäßig Straftaten ohne die sogenannten gefährlichen Gegenstände verübt. Zudem seien die personellen Ressourcen begrenzt. Kluwe und von der Ohe bezeichneten die geplante Verbotszone trotzdem als weiteren Baustein zur Erhöhung der Sicherheit am Brennpunkt Bahnhof und zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität.

Lesen Sie zu diesem Thema auch:

Kontrollzonen an Bahnhof und Steintor: 2400 Überprüfungen in zwei Monaten

Polizei und Stadt garantieren künftig Sicherheit am Hauptbahnhof

Drogen- und Gewaltproblem: Polizei Hannover verstärkt Präsenz am Steintor

Von Ingo Rodriguez