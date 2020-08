Vom VW-Turm in Hannover ist in der Nacht zu Dienstag ein backsteingroßes Betonteil in die Tiefe gestürzt. Kurz nach Mitternacht hatten Anrufer der Polizei dicke Steintrümmer auf dem Gehweg neben dem „Telemoritz“ gemeldet. Seitdem ist das Areal weiträumig abgesperrt, das Gebäude wird unter anderem mit einer Drohne untersucht.