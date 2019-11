Hannover

War es aufgestaute Wut über das Unentschieden gegen Sandhausen? Ein 32-jähriger Fan des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 hat am Freitagabend zwei Bundespolizisten im Hauptbahnhof angegriffen und beleidigt. Mehrere Beamte mussten den Betrunkenen zu Boden bringen, anschließend kam der Mann für kurze Zeit ins Gewahrsam. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.

Ein Zugbegleiter hatte die Bundespolizisten gegen 22.35 Uhr gerufen, weil der aggressive 32-Jährige aus Aligse in der wartenden S-Bahn nach Lehrte bereits verbal aufgefallen war. „Die Kollegen mussten ihn aus dem Zug holen“, sagt Behördensprecher Martin Ackert. Als der 32-Jährige am Bahnsteig seinen Ausweis zeigen sollte, ballte er in der Hosentasche eine Faust und schlug unvermittelt auf die Polizisten ein. „Sie konnten aber ausweichen und blieben unverletzt“, sagt Ackert.

96-Fan muss sich in Zelle beruhigen

Die 32 und 35 Jahre alten Beamten konnten den Angreifer überwältigen und festnehmen. Auch auf dem Weg zur Wache randalierte der 96-Anhänger weiter und beleidigte die Polizisten. Erst nachdem sich der 32-Jährige in der Zelle beruhigt hatte, durfte er seine Reise nach Lehrte antreten. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizisten und Beleidigung ermittelt.

Von Peer Hellerling