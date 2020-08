Glück im Unglück: Ein Mann ist am Dienstag im Hauptbahnhof Hannover in den Spalt zwischen Bahnsteigkante und Zug gefallen. Laut Bundespolizei erlitt der 64-Jährige bei dem Sturz Schürfwunden und Prellungen. Schon im Vorfeld war das Opfer am Gleis entlang getorkelt – ein Bluttest ergab fast 3 Promille.