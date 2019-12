Hauptbahnhof Hannover: Betrunkener stürzt zwischen Gleis und S-Bahn

Hannover

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Mittwochabend zum Hauptbahnhof Hannover gerufen worden. Dort ist gegen 17.45 Uhr ein Betrunkener beim Ein- oder Aussteigen ins Gleisbett gestürzt, er wurde zwischen einer S-Bahn und dem Bahnsteig eingeklemmt. Nach ersten Informationen gehen die Bundespolizei und Feuerwehr von einem Unfall aus, der Betroffene scheint zudem nur leicht verletzt zu sein. Bei Teilen des S-Bahnverkehrs kommt es derzeit zu Verspätungen.

Polizei geht von Unfall aus

Nach Angaben von Bundespolizeisprecher Detlef Lenger stand der Zug bereits am Bahnsteig 1, als sich der Unfall ereignete. „Das Opfer ist ohne Fremdeinwirkung an der Kante abgerutscht und ins Gleisbett gefallen“, sagt der Behördensprecher. Die Beamten sperrten den Aufgang zum Bahnsteig ab, der Rettungseinsatz dauert noch an.

Laut Feuerwehrsprecher Martin Trang wird der Betrunkene zurzeit im Gleisbett versorgt. Wie Lenger zudem berichtet, konnte die S-Bahn gefahrlos zurückgesetzt werden, um besser an den Mann heranzukommen. Wie lange der Notarzteinsatz noch andauert, ist derzeit nicht bekannt.

Behinderungen im S-Bahnverkehr

Über Twitter teilte die Bahn inzwischen mit, dass Gleis 1 noch auf unbestimmte Zeit gesperrt ist. Dies habe Auswirkungen auf die S-Bahnlinien 1, 2, 4, 5, 21 und 51, die gewöhnlich von dort starten. Allerdings werden die Züge auf andere Bahnsteige umgeleitet, weshalb Fahrgäste die Ansagen im Hauptbahnhof beachten sollen.

Von Peer Hellerling