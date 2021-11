Hannover

Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof Hannover am Wochenende neun Verfahren wegen Körperverletzungsdelikten eingeleitet. „Dabei handelte es sich überwiegend um wechselseitige Körperverletzungen, die durch Streitigkeiten entstanden und sodann in körperliche Gewalt ausarteten“, erklärte Kevin Müller, Sprecher Bundespolizeiinspektion Hannover. Weitere gewalttätige Auseinandersetzungen konnten frühzeitig verhindert werden.

Im Juni 2019 haben Stadt, Landes- und Bundespolizei, Protec, Üstra, Bahn sowie die Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG) die Kooperation „Bahnhof.sicher“ gegründet, um Straftaten im Hauptbahnhof vorzubeugen und das Sicherheitsgefühl dort zu erhöhen. Die Pandemie sorgte für eine Unterbrechung des Projekts. Seit Oktober finden die entsprechenden Streifengänge wieder im und rund um den Hauptbahnhof statt.

Am Wochenende kontrollierten die Beamten der Bundespolizei insgesamt 138 Personen. 98 Menschen seien nach Waffen oder gefährlichen Gegenständen durchsucht worden, berichtete die Bundespolizei in ihrer Bilanz. Dabei wurden bei drei Personen ein Teleskopschlagstock, ein Pfefferspray und ein Messer gefunden. Die Träger der Waffen erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Bei fünf Kontrollen stellten die Bundespolizisten diverse Drogen sicher. Weitere 74 Personen wurden wegen des Verstoßes gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verwarnt.

