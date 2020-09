Hannover

Zwei betrunkene Seniorinnen haben am Dienstag im Hauptbahnhof Hannover die Bundespolizei und Rettungssanitäter auf den Plan gerufen. Die beiden 72 und 75 Jahre alten Frauen waren mit einem ICE von Berlin in Richtung Münster beziehungsweise Gütersloh unterwegs. Sie waren jedoch so betrunken, dass sie das Gleichgewicht nicht mehr halten konnten. Die Zugbegleiterin weigerte sich vor dem Halt in Hannover, die beiden weiter zu befördern. Sie verständigte die Rettungskräfte. Eine Atemalkoholmessung ergab Werte von 4,2 und 3,0 Promille.

Frauen konnten nur noch im Gang liegen

Die Frauen hatten offenbar vor Antritt der Reise und im ICE große Mengen Alkohol getrunken. Schließlich waren sie so betrunken, dass sie nur noch im Gang liegen konnten und nicht mehr in der Lage waren, selbstständig aufzustehen. Am Hauptbahnhof Hannover waren die Bundespolizisten gegen 20.20 Uhr dem Zugpersonal behilflich und holten die Frauen aus dem ICE.

Anzeige

Ein anschließend vorgenommener Alkoholtest ergab bei der 72-Jährigen aus Münster einen Wert von 4,21 Promille. Ihre Mitreisende aus Gütersloh brachte es auf 3,02 Promille. Nach Angaben der Bundespolizei waren die Seniorinnen völlig derangiert und nicht mehr in der Lage, selbstständig zu gehen. Trotzdem verweigerten sie strikt die Mitnahme ins Krankenhaus durch den Rettungsdienst. Sie wollten lieber nach Hause fahren. Gültige Fahrkarten konnten sie vorlegen. Die Bundespolizei entschied, die Frauen sechs Stunden lang in einer Zelle ausnüchtern zu lassen. Eine Amtsärztin war in diese Entscheidung eingebunden. Anschließend wurden die Seniorinnen wieder entlassen und konnten ihre Rückreise fortsetzen.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch:Weitere Polizeimeldungen aus Hannover

Seniorinnen müssen Kosten für Einsatz tragen

Der Vorfall wird für die Frauen allerdings noch ein Nachspiel haben. „Sie werden die Kosten für die Übernachtung, den Polizeieinsatz, die Amtsärztin und den Rettungswagen übernehmen müssen“, sagt Bundespolizeisprecher Martin Ackert. Allein für den Aufenthalt in der Gewahrsamszelle wird die Behörde einen Satz von 26 Euro pro Stunde für jede der Frauen berechnen.

Von Tobias Morchner