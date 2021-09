Hannover

Beamte der Bundespolizei haben im Hauptbahnhof Hannover eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit gegen eine Frau aus Seelze erstattet. Sie war am Sonntagmorgen ohne vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz im Bahnhof unterwegs. Die 34-Jährige zeigte sich uneinsichtig und gab an, geimpft zu sein, sagt Martin Ackert, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover. „Ein Passant gab der Frau eine Maske und die Beamten beließen es bei der mündlichen Verwarnung.“

Offensichtlich setzte sie die geschenkte Maske nicht auf, denn kurze Zeit später trafen die Beamten die Frau erneut ohne Mund-Nasen-Schutz an. Sie belehrte die Polizisten nun darüber, dass sie in der Altenpflege arbeite und die Beamten keine Ahnung vom Infektionsschutz hätten. „Die Beamten wiederum hatten keine Lust auf derart überflüssige Diskussionen. Die 34-jährige ,Infektionsexpertin’ erhielt einen Platzverweis und eine Anzeige“, so Ackert.

Von Manuel Behrens