Hauptbahnhof Hannover: Bundespolizei zieht für drei Tage in Container

Hannover

Die Bundespolizei Hannover ist am Hauptbahnhof Hannover für voraussichtlich drei Tage in einen Container umgezogen. In der mobilen Wache sollen die Beamten bis Donnerstag, 27. August, für den Publikumsverkehr erreichbar sein. Das hat jetzt der Sprecher der Bundespolizei, Martin Ackert, auf Nachfrage der HAZ mitgeteilt. „Die mobile Unterkunft wurde von der Zentralen Polizeidirektion zur Verfügung gestellt und bereits am Montag aufgebaut“, berichtete Ackert am Dienstagnachmittag.

Notwendig ist der vorübergehende Umzug wegen mehrtägiger Montagearbeiten im Eingangsbereich der Wache hinter dem Container. In dem Bahnhofsgebäude wird laut Bundespolizeisprecher ein Empfangstresen erneuert. Am Donnerstag soll der Umbau abgeschlossen sein. „Sonst muss der Container eben noch einen Tag länger stehen bleiben“, sagte Ackert. Bis zur Rückkehr in das feste Wachgebäude soll die mobile Containerwache nach seinen Angaben immer mit zwei Beamten besetzt sein. Die Bundespolizei ist für sämtliche Delikte und für das gesamte Spektrum der Polizeiarbeit im Umfeld des Hauptbahnhofs zuständig.

Anzeige

Die Bundespolizei ist am Hauptbahnhof vorübergehend in einem Container untergebracht. Quelle: Christian Elsner

Weitere HAZ+ Artikel

Die aktuellsten Polizeimeldungen finden Sie hier

Von Ingo Rodriguez