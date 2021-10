Hauptbahnhof Hannover: Deutsche Bahn eröffnet "Everyworks" Co-Working-Space 

Hannover

Die Deutsche Bahn hat im Hauptbahnhof Hannover einen sogenannten Co-Working-Space eröffnet – also einen temporären Ort zum Arbeiten für alle, die sich dafür interessieren. Geschäftsreisende, die zwischen zwei Bahnfahrten Zeit haben und etwas für ihren Job tun möchten, können sich im „Everyworks-Coworking“ per App einen Arbeitsplatz mieten. Auf 75 Quadratmetern Fläche gibt es dort zwölf „Minute Seats“, einzelne Arbeitsplätze, die mit 16 Cent pro Minute abgerechnet werden. Wer eine Stunde bleibt, zahlt 9,60 Euro. Kaffee, Wasser und WLAN sind inklusive. Dazu gehört auch ein Arbeitsplatz zum Stehen, dieser schone nach langen Bahnfahrten den Rücken, erklärt Projektleiter Burkhard Rönnefahrt.

Inklusive Telefonzelle

In der einer Art schalldichten Telefonzelle können Besucher Telefonate und Videokonferenzen führen, ohne andere zu stören oder Vertrauliches preiszugeben. „Nicht jeder möchte ein wichtiges Gespräch in einem Café führen“, sagt Rönnefarth. Für Besprechungen mit bis zu zwei Personen kann separat ein Raum gebucht werden. Der kostet 29 Euro pro Stunde und hat zwar kein Fenster, dafür aber ein Whiteboard und einen Bildschirm für Präsentationen.

Projektleiter Burkhard Rönnefarth in der schalldichten Box für ungestörte Telefonate und Video-Konferenzen. Quelle: Nancy Heusel

Einchecken per App

Die Einrichtung des „Everyworks-Coworking“ erinnert nicht an ein Großraumbüro, sondern eher an ein hippes Café. Vom Ernst-August-Platz aus mit Blick auf den Bahnhofseingang befindet sich der Eingang auf der linken Seite außen am Gebäude. Zwischen 8.30 und 18 Uhr können sich Reisende über die App „Everyworks: Coworking“ einen Platz buchen. Diese erstellt einen QR-Code, mit dem die Nutzer am Eingang einchecken und auschecken. So wird die genutzte Zeit minutengenau berechnet. Es gilt die 3-G-Regel – Zutritt haben also nur Geimpfte, Genesene und Getestete.

Der Eingang zum Co-Working-Space befindet sich an der Außenseite des Bahnhofes am Ernst-August-Platz Quelle: Nancy Heusel

Mehr Arbeitsplätze sind geplant

Künftig soll im Bahnhof eine etwa zehnmal so große Fläche für das Co-Working umgebaut werden. Dann sollen auch noch abgetrennte Arbeitsräume hinzukommen, die Unternehmen mittel- und längerfristig für Projekte buchen können. Hannover ist nach Berlin der zweite Standort der Co-Working-Spaces der Deutschen Bahn. In Karlsruhe und Nürnberg kommen noch weitere hinzu. Insgesamt ist ein deutschlandweites Netzwerk ist geplant.

Von Leonie Habisch