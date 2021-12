Hauptbahnhof Hannover: Einsatzkräfte fassen flüchtigen Straftäter

Hannover

Die Bundespolizei hat im Hauptbahnhof Hannover einen seit 2015 flüchtigen Straftäter festgenommen. Der 56-Jährige sei ohne Fahrschein von Essen nach Hannover unterwegs gewesen, teilte der Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover, Kevin Müller, am Sonntag mit. Bei der Kontrolle am Donnerstag gegen 18 Uhr stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Straftäter aus Polen 2015 zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und einem Monat verurteilt worden war. Und zwar wegen Diebstahls. Seit der Verurteilung war der Mann untergetaucht.

Bereits drei Stunden zuvor konnte eine Streife der Bundespolizei einen 23-Jährigen festnehmen. Er hatte im Hauptbahnhof Hannover keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Er sei wegen eines Drogenvergehens gesucht worden, so Müller. Nun werde er die nächsten 40 Tage im Gefängnis zubringen.

Nicht ins Gefängnis musste ein 63-jähriger Mann. Er fiel den Einsatzkräften am Hauptbahnhof Hildesheim auf, weil er ohne Atemschutz unterwegs war. Bei der Kontrolle am Donnerstag gegen 1 Uhr stellte sich heraus, dass er wegen Schwarzfahrens gesucht werde, erklärte der Sprecher der Bundespolizei. Ihm drohten zehn Tage Haft. Gegen Zahlung von 100 Euro Geldstrafe durfte er Weihnachten in Freiheit verbringen.

Von Thomas Nagel