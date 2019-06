Hannover

Ein Ladendieb hat am Dienstag zwei teure Flaschen Chanel aus einer Parfümerie im Hauptbahnhof gestohlen. Die Ware hatte einen Wert von 367 Euro. Allerdings wurde die Tat von einem Detektiv beobachtet, sodass der betrunkene Lette kurze Zeit später von der Bundespolizei festgenommen werden konnte.

Ladendieb in Polizeigewahrsam

Nach Angaben der Ermittler hatte der obdachlose Ladendieb einen Alkoholwert von 1,89 Promille und ist bereits mehrfach polizeilich wegen Diebstahls in Erscheinung getreten. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft kam der Verdächtige anlässlich eines beschleunigten Verfahrens ins Polizeigewahrsam.

Bundespolizei fasst Schwarzfahrer

Darüber hinaus nahmen Zivilfahnder der Bundespolizei ebenfalls am Dienstag einen 25-jährigen Polen im Hauptbahnhof fest. Der Mann wurde per Haftbefehl wegen wiederholten Schwarzfahrens gesucht, weil er eine Geldstrafe von 1700 Euro hätte zahlen müssen. Da der junge Mann die Summe nicht aufbringen konnte, bleibt er nun ersatzweise für 170 Tage in die Justizvollzugsanstalt Hannover.

