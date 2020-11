Hannover

Beamte der Bundespolizei haben am Wochenende zahlreiche „erlebnisorientierte junge Leute“ an die Einhaltung der Corona-Maßnahmen erinnern müssen. Trotz geschlossener Gaststätten trafen sich demnach viele Jugendliche in der Innenstadt. Dabei stießen die Polizisten auch auf Widerworte und mussten sich mit Unbeteiligten beschäftigen, die sich mit den Angesprochenen spontan solidarisierten.

„Die Beamten mussten in der Nacht zu Sonntag 107 Ansprachen zur Einhaltung der Maskenpflicht vornehmen“, sagt Bundespolizeisprecher Martin Ackert. Des weiteren wurden 27 Identitäten festgestellt und sogar acht Personen aufgetan, nach denen gefahndet wurde. „Auch 15 Schwarzfahrer wurden den Beamten angezeigt“, sagt Ackert. Die Jugendlichen standen überwiegend in kleinen Gruppen zusammen, insgesamt seien es aber ein paar Dutzend gewesen.

Einsätze mit Smartphone gefilmt

Haupttreffpunkte waren demnach der Bahnhofsvorplatz und im rückwärtigen Bereich das Areal um die Burger-King-Filiale. Gelegentlich hätten sich Umstehende laut Ackert in die Polizeiaktionen eingemischt oder ihre Smartphones gezückt, um zu fotografieren und zu filmen. „Gravierende Zwischenfälle gab es aber nicht“, sagt der Sprecher.

Es gebe bei der Klientel auch keinen Zusammenhang mit den sogenannten Bahnhofs-Chillern, die im Sommer regelmäßig wegen diverser Straftaten auffielen. Die Jugendlichen wiederum hatten damals der HAZ berichtet, sich am Hauptbahnhof lediglich zu treffen. Die Polizei würde sie vielmehr durch ständige Kontrollen schikanieren.

Von Peer Hellerling