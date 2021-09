Hannover

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Hauptbahnhof Hannover eine 24-jährige Frau vorläufig festgenommen. Gegen sie waren in den vergangenen Wochen sage und schreibe rund 80 Anzeigen bei unterschiedlichen Dienststellen der Bundes- und Landespolizei wegen diverser Betrugshandlungen eingegangen. Die junge Frau wurde im Rahmen einer gezielten Fahndung auf frischer Tat beim Betrug erwischt.

Wie Martin Ackert von der Bundespolizeidirektion Hannover mitteilt, ist die junge Frau bereits hinlänglich wegen zahlreicher Straftaten bekannt. Darunter fallen Diebstahl und Körperverletzung. Eine neue Masche lief offenbar im Hauptbahnhof und der Innenstadt besonders erfolgreich. „Sie gab sich zum Beispiel als Reisende aus, die ihr Gepäck samt aller Dokumente im Zug vergessen hat“, sagt Ackert. Im Bahnhof schilderte sie ihren Opfern – vornehmlich jüngeren Reisenden – ihre Situation. Sie bat um Bargeld und gab vor, die Summe unverzüglich per Paypal zurückzuzahlen.

Überweisung per Paypal kommt nicht an

Die 24-Jährige gab dann technische Probleme mit dem Bezahldienst oder einen leeren Handyakku vor. Wie die Geschädigten im Nachhinein feststellten, bekamen sie das geliehene Geld niemals zurück. Wie viel Geld die Frau insgesamt durch ihre Masche erbeutet hat, müsse nun ausgewertet werden, so Ackert. Am 9. September soll sie einer Frau sogar 430 Euro abgenommen haben. „Das ist schon ziemlich argloses Verhalten“, so Ackert.

„Die junge Frau machte durch ihre modische Kleidung stets einen seriösen Eindruck“, so Ackert. So soll die Tatverdächtige bei ihrer Festnahme hochwertige Modeartikel im Wert von 1800 Euro getragen haben. „Diese konnten einem vorausgegangenen EC-Kartenbetrug in der Innenstadt zugeordnet werden“, so Ackert.

Fotos der Betrugsopfer helfen bei den Ermittelungen

Schließlich konnte der mutmaßlichen Betrügerin durch eine Kooperation von Bundes- und Landespolizei das Handwerk gelegt werden. „Anhand von Fotos der Opfer konnten wir per Videoauswertung die Verdächtige identifizieren“, so Ackert. Am Freitag ertappten die Beamten die 24-Jährige dann auf frischer Tat. An den Fahrkartenautomaten nahe dem Ausgang zum Ernst-August-Platz soll sie gerade eine Reisende angesprochen haben. Zivilfahnder nahmen sie vorläufig fest. Ein Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl und schickte die Frau in die Justizvollzugsanstalt Hildesheim.

Von Manuel Behrens