Hannover

Fahndungserfolg der Bundespolizei: Einsatzkräfte haben am Freitag im Hauptbahnhof innerhalb von wenigen Stunden gleich zwei gesuchte Straftäter aufgegriffen und festgenommen. Die beiden vorbestraften Männer aus Algerien befinden sich laut Polizei derzeit ohne gültige Aufenthaltserlaubnis in Deutschland und sind wegen verschiedener Delikte vorbestraft.

Zunächst gelang es den Beamten am Freitagvormittag, einen 57-Jährigen in einem Zug aus Köln zu stellen. Der polizeibekannte Mann war ohne Fahrkarte, Geld und Ausweispapiere unterwegs. Zudem hatte er laut Polizei in jüngerer Vergangenheit wiederholt gegen Auflagen der Ausländerbehörde verstoßen und wurde deshalb gesucht.

Gefahndet wurde auch nach einem 27-jährigen Algerier, der am späten Abend im Hauptbahnhof bei einer routinemäßigen Überprüfung von einer Streife festgenommen wurde. Er muss wegen Diebstahls noch eine Restfreiheitsstrafe von 30 Tagen verbüßen und wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von Ingo Rodriguez