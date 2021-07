Hannover

Bundespolizisten haben am Hauptbahnhof in Hannover einen ihnen sehr gut bekannten Mann aus einem Metronom-Zug geholt, weil er mal wieder ohne Fahrschein unterwegs war. Allein bei der Bundespolizei seien seit Anfang 2020 schon insgesamt 78 Verfahren wegen Erschleichens von Leistungen gegen den 49-Jährigen eingeleitet worden, teilte Bundespolizeisprecher Martin Ackert am Freitag mit.

Das sei aber nur „die Spitze des Eisbergs“, so Acker. „Unterschiedliche Sexualdelikte, Eigentumsdelikte, Körperverletzungen, Hausfriedensbrüche, Beleidigungen und Nötigungen sind wiederholte Delikte seiner kriminellen Laufbahn.“

Im Februar habe der Mann fünf Tage wegen Schwarzfahrens im Gefängnis gesessen – „offenbar ohne nachhaltigen Eindruck“. Seitdem habe der 49-Jährige weitere 27 Anzeigen wegen Erschleichens von Leistungen kassiert.

Der Mann hat keinen Wohnsitz. Er stammt aus dem afrikanischen Land Togo und lebt seit 1999 in Deutschland. Sein Asylantrag wurde nach Angaben der Bundespolizei 2006 abgelehnt. Abgeschoben werden kann er gleichwohl nicht. Es gebe Abschiebehinderungsgründe, sagte Ackert. Seit 2006 hat der 49-Jährige daher ein vorläufiges Aufenthaltsrecht.

Von Karl Doeleke