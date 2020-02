Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof Hannover einen 20-jährigen Schwarzfahrer aufgegriffen, der nach seiner Festnahme äußerst aggressiv reagierte. Außerdem ist der Mann behördlich kein Unbekannter, es gibt mindestens zehn Verfahren gegen ihn.

Hauptbahnhof Hannover: Schwarzfahrer randaliert in der Zelle

Festnahme durch Bundespolizei Hauptbahnhof Hannover: Schwarzfahrer randaliert in der Zelle