Hauptbahnhof Hannover: Werbung statt Wegweiser zur nächsten Polizeiwache

Hannover

Das Projekt „Bahnhof.sicher“ von Polizei Hannover, Bundespolizei, Stadt, DB Sicherheit und Protec soll den Hauptbahnhof sicherer machen und das subjektive Sicherheitsempfinden verbessern. Im Gespräch war vor mehr als einem Jahr auch, auffällige Wegweiser zur nächsten Wache anzubringen. An prominenter Stelle über den Rolltreppen zur Üstra hängt jetzt die erste Infotafel – allerdings farbenfrohe Werbung für das Sicherheitskonzept anstatt eines Wegweisers. Aus Behördensicht gibt es dafür eine einfache Erklärung.

Das breite Werbebanner zeigt Akteure aller beteiligten Organisationen, dazu der Spruch „Immer hier für Ihre Sicherheit“. Für Reisende aber wäre statt bloßer Reklame ein Wegweiser zur Polizeiwache an einem der am besten zu sehenden Orte im Hauptbahnhof wohl hilfreicher gewesen. „Es ist vorgesehen, zusätzliche Hinweise an anderer Stelle anzubringen“, sagte Polizeisprecher Martin Richter dazu auf HAZ-Anfrage. Selbst auf einen kleinen Zusatz im riesigen Banner sei aus demselben Grund verzichtet worden.

Anzeige

Polizei : „Es dauert noch“

Und wann die Wegweiser kommen, ist unklar. Schon im Juni 2019 wurden für den Sommer gut sichtbare Hinweisgeber zur Raschplatz-Wache hinter und dem Bundespolizeirevier vor dem Hauptbahnhof in Aussicht gestellt. Es gab sogar schon Ideen, wie sie aussehen sollten. Doch im Februar dieses Jahres offenbarten sich dann deutliche Ungereimtheiten bei der Ausarbeitung und Standortwahl. Immerhin: „Vergangene Woche war eine Firma vor Ort, und wir haben uns Angebote für mögliche Standorte eingeholt“, sagte Richter. „Es dauert aber noch.“

Weitere HAZ+ Artikel

In der U-Bahnstation Hauptbahnhof kleben seit Kurzem Piktogramme, die den Weg nach oben zur Polizei zeigen. Größere Hinweise sind laut Polizei wegen einer bundesweit einheitlichen Regelung nicht machbar. Quelle: Katrin Kutter

Immerhin in der Üstra-Station Hauptbahnhof kleben seit Kurzem an den Aufgängen kleine Polizei-Piktogramme plus Pfeile. Besonders auffällig sind die aber nicht. „Das Symbol ist bundesweit einheitlich vorgeschrieben“, sagte Richter. Die Behörde habe sich bewusst beispielsweise gegen neonfarbene Pfeile mit dem Zusatz „ Polizei“ auf dem Boden entschieden, weil diese „nicht lange halten und für den Steuerzahler ziemlich teuer wären“. Außerdem seien sie schlecht sichtbar, wenn die Station voller Menschen sei. „Die jetzigen Piktogramme sind über den Köpfen angebracht“, sagte Richter.

Stadt hat ihre Schilder aufgehängt

Die Stadt hat inzwischen 14 Hinweisschilder rund um den Raschplatz anbringen lassen, die auf die nächtliche Verbotszone für gefährliche Gegenstände hinweisen. Quelle: Peer Hellerling

Unterdessen hat die Stadt ihre Hinweisschilder zur Verbotszone für gefährliche Gegenstände am und rund um den Raschplatz mittlerweile alle angebracht. Die meisten der 14 Schilder befinden sich auf Straßenniveau, aber vier auch eine Ebene darunter an den meisten Wegen zum eigentlichen Raschplatz. Warum einzelne Ecken ausgespart wurden? Laut Verwaltungssprecher musste „ein Mittelweg zwischen der ausreichenden Erkennbarkeit und einem überbordenden Schilderwald“ gefunden werden.

Von Peer Hellerling