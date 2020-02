Hannover

Fahndungserfolg für die Bundespolizei am Hauptbahnhof Hannover: Beamte in Zivil haben am Freitagnachmittag zwei Männer festgenommen, die zu Haftstrafen verurteilt worden waren, aber bislang nicht in den Justizvollzugsanstalten erschienen waren.

Zunächst entdeckten die Ermittler einen 56-jährigen aus Seelze. Der als drogenabhängig und gewaltbereit bekannte Mann war wegen Körperverletzung und Diebstahl verurteilt worden. Jetzt muss er seine 18-monatige Freiheitsstrafe antreten.

Kurz darauf erkannten die Beamten einen 55-jährigen Mann aus dem hannoverschen Stadtteil Kleefeld, der ebenfalls auf der Fahndungsliste der Behörden stand. Er muss jetzt wegen schweren Diebstahls eine Freiheitsstrafe von acht Monaten verbüßen.

Von Tobias Morchner