Hannover

Der seit Langem geforderte Ausbau des Hauptbahnhofs Hannover nimmt konkrete Formen an: Die Bahn hat mit den Planungen für zwei zusätzliches Gleise auf der zum Raschplatz gelegenen Nordostseite begonnen. „Wir haben vom Bundesverkehrsministerium den Auftrag dazu erhalten“, sagt Jakub Zurawek, zuständiger Projektleiter. Wegen des langen Vorlaufs ist die Inbetriebnahme für das Jahr 2032 vorgesehen; zu diesem Zeitpunkt soll auch die bereits angelaufene Erneuerung der vorhandenen Bahnsteige und Gleisanlagen abgeschlossen sein. Allein die Erweiterung um zwei Gleise soll nach derzeitigem Stand 91,3 Millionen Euro kosten.

Hannover: 750 Züge täglich – für mehr ist kein Platz

Über die Notwendigkeit der Erweiterung sind sich Bund, Bahn und Region Hannover einig. „Wir erwarten, dass die Reisendenzahlen im Bahnverkehr das Niveau der Zeiten vor der Corona-Pandemie erreichen und übertreten“, erklärt Bahnhofsmanager Jörn Tunat. Aktuell halten in Hannover täglich rund 750 Fern- und Regionalzüge, vor Ausbruch der Pandemie waren dort 180.000 Reisende und weitere 80.000 Passanten binnen 24 Stunden unterwegs.

Der Hauptbahnhof aus der Vogelperspektive. Quelle: Michael Thomas

Die Kapazitäten für den Zugverkehr allerdings sind ausgereizt und werden es vorerst auch bleiben, weil die Erweiterung ihre Zeit benötigt. Derzeit läuft die Vorplanung. Es folgen bis 2030 nacheinander Entwurfs- und Ausführungsplanung, Auftragsvergabe und danach dann die eigentliche zweijährige Bauphase.

Eingriff in die Verkehrsströme

„Wir greifen in die Verkehrsströme ein“, sagt Projektleiter Zurawek. Sein Team muss festlegen, welche Züge an den künftigen Gleisen 15 und 16 halten sollen, vermutlich werden es S-Bahnen und Regionalzüge für die Verbindungen Richtung Osten sein. An bestehenden Gleisen werden dann Züge neu verteilt. Dazu kommen Begleitmaßnahmen wie die Anordnung von Weichen, Oberleitungen, Leit- und Sicherheitstechnik und die Verlängerung der Unterführungen Fernroder Straße und Lister Meile – alles ist zu genehmigen und zum Teil auch städtebaulich mit der Stadt Hannover abzustimmen.

Hauptbahnhof Hannover: Sanierung hat 2019 begonnen

„Grundsätzlich soll der Zugverkehr so wenig wie möglich beeinträchtigt werden“, erklärt Bahnhofsmanager Tunat. Das gilt auch für die bereits angelaufene Sanierung und Modernisierung der vorhandenen Anlagen. Sie stellt den größten Eingriff in den Hauptbahnhof seit dessen Zerstörung im Zeiten Weltkrieg dar. Vor der Expo erhielten zwar Hauptgebäude und Promenade eine Frischzellenkur, aber Gleisanlagen und Bahnsteige blieben noch unangetastet. „Beides zusammen hätten wir zeitlich nicht vor der Weltausstellung bewältigen können“, erklärt Tunat.

Lesen Sie auch Die Geschichte von Hannovers Hauptbahnhof: Am Anfang stand ein Holzschuppen

Die Sanierung hat auch statische Gründe. Sogenannte Gleis- und Bahnsteigbrücken sind ebenso zu erneuern wie das Gewölbe unter den Gleisen. Dafür hat die Bahn seit 2019 Hilfsbrücken einziehen lassen, über die Züge während der Bauphase rollen können. Außerdem prüft sie den Bestand. „Der Bahnhof ist über die Jahrzehnte immer mal wieder angepasst worden, und nicht für alles, was seit Bestehen gemacht wurde, liegen Detailpläne vor“, erklärt Frank Hartmann, technischer Gesamtprojektleiter eines mittlerweile mehr als hundertköpfigen Teams.

In der Animation sind die vorhandenen Bahnsteige schon erneuert. Quelle: Deutsche Bahn

„Für die Fahrgäste sichtbare Bautätigkeiten starten wieder im kommenden Jahr“, kündigt Hartmann an. Dann knöpfen sich die Bauarbeiter zunächst Bahnsteig 1 vor. So wie alle weiteren auch erhält er unter anderem neue Flächen, Dächer, Warteräume, Beleuchtungen, Aufzüge und Rolltreppen. „An den hinteren Bahnsteigen werden wir die Dächer verlängern“, sagt Hartmann. Außerdem werde man für die stark frequentierten S-Bahnsteige 1 und 2 eine zusätzliche Treppe einbauen. Vorgesehen ist, danach alle zwei Jahre von Süden nach Norden jeweils zwei Bahnsteige anzufassen – ergibt unter dem Strich ein Ende der Arbeiten im Jahr 2032.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die lange Bauzeit ist dem Umstand geschuldet, dass Hannover ein Knotenbahnhof ohne Ausweichmöglichkeiten für die Züge ist. „Es gab und gibt bei der Bahn diverse Großprojekte, aber keines, das wir als Vorlage nutzen können“, erklärt Hartmann.

Dreidimensionale Simulation hilft bei Ablauf und Kostensteuerung

Um das Risiko unliebsamer Überraschungen gering zu halten, setzt die Bahn das sogenannte „Building Information Modeling“ ein. Das Instrument kann Planung, Ablauf und Nutzung von Bauwerken dreidimensional simulieren. Außer diesen Informationen fließen auch Kostenwerte ein. Sinn der Übung ist es, Bauverläufe zu steuern und bei drohenden Mehrkosten frühzeitig zu korrigieren. Bisher hat das in Hannover geklappt. Der Kostenrahmen für die Modernisierung der vorhandenen Anlagen liegt laut Hartmann unverändert bei 180 Millionen Euro.

Von Bernd Haase